نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي أخر إصدار PUBG MOBILE 1.6 تنزيل تحديث بوبجي الجديدة من المتجر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر مزايا وإضافات تحديث ببجي أخر إصدار PUBG MOBILE 1.6 سبتمبر 2021م، وذلك بعد أن أعلنت لعبة ببجي العالمية عن توفير أحدث نسخة ببجي موبايل على المتجر الإلكتروني للهواتف الجوالة خلال الشهر الجاري، وقد تظهر النسخة الحديثة لببجي موبايل في أوقات متأخرة نظراً لاختلاف المناطق الجغرافية، فقط كل ما عليكم هو متابعة المتجر الإلكتروني للهاتف الخاص بكم للتعرف على ما إذا تم توفير تحديث ببجي الجديد 2021 أم عليك الانتظار قليلاً حتى يظهر التحديث، حيث أعلنت اللعبة عن إضافة أوضاع جديدة واستعادة أوضاع وخرائط تم إطلاقها في التحديثات السابقة، ومن يرغب في معرفة أنواع البنادق الهجومية في ببجي موبايل 2021م، يمكنه ذلك من خلال ثقفني.

تنزيل تحديث ببجي أخر إصدار PUBG MOBILE 1.6

تم الإعلان رسمياً من قبل لعبة ببجي موبايل pubg mobile عبر الحساب الرسمي لببجي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إطلاق تحديث لعبة ببجي موبايل برقم 1.6.0 أخر إصدار سبتمبر 2021م لكي تتوفر النسخة الجديدة من لعبة بوبجي في المتجر الخاص بالهاتف الجوال لديكم في الموعد التالي:

إطلاق تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 14 سبتمبر 2021م.

وقد أوضحت اللعبة أنه لن يتم تعطيل السيرفر أو انقطاع الخادم الخاص باللعبة أثناء تحديث ببجي كما كان يحدث في السابق، ولكن سيتم توفير النسخة الجديدة في المتجر الإلكتروني دون حدوث أي انقطاع، حيث يمكنكم الدخول إلى المتجر على الهاتف لديكم ومن ثم النقر على زر تحديث بشكل يدوي، حيث لن يتم تنزيل تحديث ببجي الجديد بشكل تلقائي.

وأعلنت اللعبة عن أنه في حال تم تنزيل تحديث pubg mobile الجديد خلال الفترة من 14 إلى 19 سبتمبر 2021م بالتوقيت العالمي، فسوف يتم الحصول على التالي (2888 BP و100 AG وحقيبة ظهر حامي العدالة (3 أيام) ×1)، ويجب العلم أن التحديث الجديد قد يظهر في المتجر لبعض اللاعبين، وقد يتأخر ظهوره بالنسبة للبعض الأخر، وسبب ذلك هو اختلاف المناطق الجغرافية.

تحميل تحديث ببجي أخر إصدار PUBG MOBILE 1.5

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل عن إطلاق تحديث هام يتضمن العديد من المزايا والتحسينات المتطورة تكنولوجياً بالتعاون مع شركة دايناهيكس للتكنولوجيا والطاقة التي بدأت بإجراء تحولاً تكنولوجياً على لعبة ببجي موبايل طويل الأمد لخريطة إرنغل في ببجي، حيث ترغب الشركة في استخدام الخريطة قاعدة تجريبية لأبحاثها العلمية المتطورة.

ودعت كافة اللاعبون للبحث عن تكنولوجيا المستقبل في مهمة الإشعال، واستكشاف مصنع Tesla المطور تكنولوجياً، كما حثت اللاعبين على القتال حتى النصر في المعارك التنافسية بواسطة استخدام أسلحة ببجي النارية والمركبات المضافة حديثاً ضمن تحديث ببجي موبايل الجديد 2021 برقم 1.5.0 لشهر يوليو الجاري.

وكما تعلمون فإن لعبة ببجي موبايل تعمل بشكل دائم ومستمر على إضافة المزيد من التحسينات والتطويرات من أجل الحصول على تجربة لعب أفضل ومميزة للجميع، فهي تريد دائما إضافة المزيد من العناصر الجديدة لزيادة الإثارة والمتعة خلال اللعب في ساحة المعركة، لذلك أصدرت تحديث ببجي 1.5 أخر إصدار الذي من المقرر أن يتم اليوم تثبيته.

ببجي تحديث جديد 2021

أكدت لعبة ببجي موبايل الأصلية على عدم قطع السيرفر أو توقف الخادم الخاص باللعبة خلال تنزيل التحديث الجديد للعبة كما كان يحدث سابقاً، ولكن سيتم ظهور التحديث الجديد على المتجر الإلكتروني بصورة مباشرة دون قطع الاتصال بالخادم أو توقف لعبة ببجي موبايل.

ولكن يجب على كافة اللاعبين الراغبين في تكوين فريقاً مع أصدقائهم والتمكن من دعوة الأصدقاء، بأن يقوموا بتنزيل أخر إصدار لببجي موبايل اليوم، ويرجع ذلك لأن اللاعبون الذين يستخدمون إصدارات مختلفة من لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE لن يتمكنوا من تكوين فريقاً أو دعوة بعضهم البعض، لذا يجب تنزيل تحديث ببجي في أسرع وقت ممكن.

أما عن متطلبات تحميل تحديث ببجي موبايل الجديد للهواتف الجوالة، فقد أوضحت لعبة ببجي موبايل بضرورة توفير مساحة 686 ميغابايت من مساحة ذاكرة التخزين للجهاز الذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد، وتوفير مساحة 1.64 جيجابايت للهواتف ذات نظام التشغيل iOS، وذلك للحصول على تحديث ببجي أخر إصدار 1.5 الجديد.

طريقة تنزيل خرائط ببجي الجديدة

ساعدت لعبة ببجي موبايل على تقليل حجم التطبيق بعمل خرائط سانهوك وميرامار بشكل منفصل للتنزيل في أخر إصدار للعبة ببجي، حيث يمكنكم تنزيل خرائط ببجي الجديدة من خلال الانتقال إلى قائمة عمل التنظير الموجودة تحت زر البدء، ثم النقر على أيقونة “تنزيل” للحصول على الخريطة التي ترغب في اللعب بها.

ثم أنقر على زر حسناً، ويجب أثناء تنزيل خريطة ببجي الجديدة توفير مساحة تخزين داخلية بالجهاز الخاص بك، والتأكد من المساحة المتوفرة بما لا يقل عن 4 جيجابايت، بالإضافة إلى التأكد من وجود اتصال مستقر وقوي بخدمة الإنترنت، كما يجب عدم استخدام الجهاز أثناء التنزيل في أي مهام أخرى، بالإضافة إلى التأكد من أن نظام التشغيل للجهاز محدثاً.

تحديث ببجي أخر إصدار PUBG MOBILE 1.5

يتيح متجر جوجل بلاي الإلكتروني الخاص بالهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد إمكانية تنزيل أخر إصدار للعبة ببجي موبايل بالتحديث الجديد رقم 1.5 لشهر يوليو، حيث يمكنكم الآن الدخول إلى متجر جوجل بلاي ومن ثم البحث عن لعبة ببجي موبايل الأصلية، ثم الضغط على أيقونة تحديث، وسيتم تنزيل التحديث الجديد بشكل مباشر.

كما يتيح متجر آب ستور الخاص بهواتف آبل “أيفون” ذات نظام التشغيل iOS إمكانية تحميل تحديث ببجي موبايل الجديد مباشرةً من المتجر الإلكتروني، وذلك من خلال الدخول إلى المتجر، ثم البحث باسم اللعبة النسخة الأصلية، ثم النقر على تحديث، وسوف تستمتع بمزايا تحديث ببجي أخر إصدار PUBG MOBILE 1.5 الجديد فور الانتهاء من التحميل.

وفي حال عدم التمكن من تسجيل دخول ببجي موبايل، فهذا من الممكن أن يكون سببه هو أن الاتصال بخدمة الإنترنت غير مستقرة أو ضعيفة، لذلك يرجى التأكد أولاً من الاتصال المستقر بالخدمة، ثم تغيير طريقة الاتصال إلى 4G مقابل واي فاي والمحاولة مرة أخرى، أو قم بالنقر على إصلاح بالجانب الأيمن من شاشة تسجيل دخول ببجي والمحاولة مرة أخرى.

سلاح ببجي الناري الجديد 2021

أضافت لعبة ببجي موبايل بالنسخة الجديدة 1.5.0 لشهر يوليو 2021م الرشاش الآلي الخفيف الجديد MG3 الذي يستخدم رصاصات 7.62 مم الذي يتمتع بوضع إطلاق النار الفريد من نوعه، ويتيح سلاح ببجي الجديد إمكانية تغيير معد إطلاق النار بشكل يسير لكي يكون 660 أو 990 طلقة في الدقيقة الواحدة، وهذا يؤدي إلى إطلاق نار سريع ومتواصل.

وفي حال استخدام حامل ثنائي الأرجل، يؤدي ذلك إلى تقليل الارتداد إلى درجة كبيرة عند إطلاق الطلقات في وضع الانبطاح، ويظهر سلاح MG3 الناري فقط في الإمدادات الجوية، ومن يرغب في تنزيل تحديث ببجي أخر إصدار PUBG MOBILE 1.6 المعلن عنه، يمكنه ذلك من متجر جوجل بلاي أو آب ستور أو من خلا موقع ببجي الرسمي.

وقد تم الإعلان أيضاً عن إزالة سلاح M249 من الإمدادات الجوية بعد أن تمت إضافة سلاح MG3 إلى الإمدادات، وسوف تظهر على الأرض في كافة أنحاء الخريطة بالوضع الكلاسيكي بدلاً عن ذلك، وقد أضافت اللعبة نظام موحد من الأسلحة النارية لببجي يتضمن معدلات إطارات متنوعة لحل مشاكل معدلات إطلاق النار غير المتناسقة في حال كانت المعدلات مختلفة.

تحديث ببجي الأصلية 2021

تم الإعلان عن إضافة العديد من المحسنات والمزايا الجديدة إلى اللعبة الإلكترونية ببجي وتطويرها لزيادة المتعة والإثارة والتشويق لدى لاعبي ببجي، وقد أوضحت ضمن ملاحظات التحديث الجديد أنه سيتم إجراء اختبار تدرج اللون الرمادي في دولة إندونيسيا في شهر يوليو الجاري، وتعميم ذلك في باقي بلدان شرق آسيا في شهر أغسطس وسبتمبر 2021م.

وقد أصبح بإمكان قادة الرأي القيام بإنشاء أندية، لكي يتمكن اللاعبون من اختيار نادٍ من أجل الانضمام إليه، كما مكنت اللاعبون من نشر أو الإعجاب بالصور ومقاطع الفيديو والتعليقات في الأندية، بالإضافة إلى الانضمام إلى مناقشات حول المواضيع المتنوعة ونشر محتوى هناك والإطلاع على محتويات موضوع عن طريق التفاصيل.

كما يستطيع مسؤولي النادي إقامة طاولات للمعجبين، ويمكن للأعضاء التسجيل بها للمشاركة، ويقوم مسؤولي النادي بتنسيق المحتوى المنشور من قبل وسائل التواصل الاجتماعي الخارجية بالنادي، ويمكنكم التعرف على المزيد من مزايا تحديث ببجي أخر إصدار PUBG MOBILE 1.6 من خلال موقع ببجي موبايل الرسمي، أو من خلال المقال عبر ثقفني.