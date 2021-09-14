 مرسيدس تكشف عن سياراتها GLC الـSUV الجديدة



اِلتقطت الكاميرات صورًا تجسسية للمرسيدس GLE الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات من فئة الكوبيه في مراحل اختباراتها الأولية بشوارع شتوتغارت بألمانيا، قبل موعد الإطلاق الرسمي.

وفقًا لموقع "موتور 1"، لاحظ المصورين الصحفيين أن الـمرسيدس GLE ذات الدفع الرباعي لم تتغير كثيرا لكن حصلت على فيس ليفت مما يعني أن التغييرات ليست درامية، النموذج الأولي للسيارة المزودة بلوحات تسجيل ألمانية والمغطاة بكسوة للتمويه على الواجهة الأمامية التي يبدو أنها اكتسب تصميم جديد للمصد، كما يحتوي الجزء السفلي من المصد على أنابيب سحب هواء جديدة على كلا الجانبين، ومن المرجح أيضا أن تخفي المصابيح الأمامية تصميمًا داخليًا جديدًا أيضًا.

تم طرح مرسيدس GLE كوبيه الحالية في السوق منذ ما يقرب من عامين، ومن المتوقع أن تطرح الشركة الموديل الجديد بعد 12 شهرًا أخرى على الأقل، وبناءً على ذلك ليس مؤكدًا إذا كان النموذج الأولي الذي يتم اختباره حاليا بشوارع ألمانيا سيكون هو فعلا نفس النموذج الذي سيصدر في وقت لاحق، لأنه على الأرجح مرسيدس ستصيف مزيدا من التعديلات والتحسينات على الكوبيه الرياضية الفاخرة.

المرسيدس الـ GLC الذي من المتوقع أن تصدر في منتصف العام المقبل، وفقا للموقع المتخصص في السيارات غالبا ستحتفظ بنفس مجموعة نقل الحركة خاصة وأن المحرك الحالي قوي بما يكفي، لكن من المؤكد أنها ستقوم بتحديث الجزء التقني في السيارة، مع شاشة ونظام جديد للمعلومات والترفيه ووظائف المساعدة والسلامة الإضافية.