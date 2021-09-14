القضاء الروسي يغرم من جديد تيليجرام وفيسبوك وتويتر 9 ملايين روبل

قال المكتب الصحفي لمحكمة منطقة تاغانسكي في موسكو، إن قاضي الصلح في المحكمة، فرض غرامة جديدة على شركة تيليغرام.
وذكر المكتب، أنه تم فرض الغرامة البالغة 9 ملايين روبل، وهو ما يعادل 120 ألف دولار، بسبب رفض الشركة حذف معلومات محظورة.
وأشار المكتب، إلى أن العقوبة فرضت على تيليغرام، وفقا للجزء 2 و الجزء 4 من المادة 13.41 من قانون العقوبات الإدارية الروسي (انتهاك إجراءات تقييد الوصول إلى المعلومات).
وأضاف المكتب الصحفي، أن قاضي الصلح، فرض أيضا غرامة مالية على شركة تويتر قدرها 5 ملايين روبل، لارتكابها نفس المخالفة.
وخالفت المحكمة كذلك شركة فيسبوك، بغرامة قدرها 21 مليون روبل، وذلك وفقا للجزء 2 و الجزء 4 من المادة 13.41 من قانون العقوبات الإدارية الروسي (انتهاك إجراءات تقييد الوصول إلى المعلومات).
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