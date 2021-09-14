شاومي تعتزم إطلاق ”نظارات” بوظائف الهواتف الذكية

على خطى شركة ”أبل“ الأمريكية، تخطط شركة شاومي الصينية الرائدة لاقتحام حلبة الإبهار الرقمي بمنتجات متفردة وغير تقليدية، حيث لا تكمن كلمة السر في الهواتف الذكية، وإنما في النظارات الذكية، وفقا لموقع giga.de.

وتطور شاومي نسخة جديدة للنظارات الذكية يمكنها تولي العديد من وظائف الهواتف الذكية الحديثة.

ومع جهاز iPhone، بدأت Apple ثورة تقنية لا تزال مستمرة. لكن ليس من الممكن بعد تحديد ما إذا كانت نظارات Xiaomi الذكية سيكون لها تأثير مماثل من عدمه. ومع ذلك، فالنظارات عالية التقنية ومثيرة للإعجاب بالتأكيد.

ويبلغ وزن نظارة شاومي الذكية الجديدة 51 جراما فقط، وهي مستلقية بشكل خفيف على الأنف، وللوهلة الأولى لا يمكن تمييزها عن النظارات العادية – وهي ميزة كبيرة تختلف عن معظم الإصدارات التي تجريها الشركات المصنعة الأخرى، كما هو الحال مثلا مع Google Glass.

ومع ذلك، فالأخيرة تقيد نفسها عمدا بشأن مجموعة الوظائف الخاصة بالنظارة، بحيث تتناسب بسلاسة مع الحياة اليومية لمرتديها.

وتقدم النظارات الذكية المصنعة من شاومي أربع ميزات أساسية: ظهور إشعارات، إجراء المكالمات، مساهمات التنقل، فضلا عن الترجمة.

لكن Xiaomi حرصت على السماح فقط لأهم الإخطارات بالمرور، وهذا يشمل الرسائل من جهات الاتصال المفضلة.

والهدف من ذلك هو منع أولئك الذين يرتدون نظارات من أن تطغى عليهم الإشعارات غير الضرورية من التطبيقات المختلفة، وفي تلك النقطة يعمل الذكاء الاصطناعي كبوابة عبور وهو من يقرر أي إشعار يتم إرساله وأيها لا يتم.

وباستخدام الكاميرا المدمجة بدقة 5 ميجابكسل، يمكن ترجمة النص مباشرة من الصور الملتقطة. ومن المزايا الجديرة بالثناء، وجود ضوء صغير على إطار النظارة يشير إلى أن الكاميرا قيد التشغيل.

وتفكر Xiaomi أيضا في حماية خصوصية الشخص الآخر الذي يتعامل مع من يرتدي تلك النظارة.

ويمكن للأشخاص الذين يرتدون نظارات Xiaomi التنقل أيضا. من بين أشياء أخرى، ستُظهر النظارات الذكية الشوارع وعلامات الانعطاف على شاشة MicroLED أحادية اللون. ويعمل Android والمعالج رباعي النواة كأساس تقني في هذا الشأن.

ورغم كل ما يثير الإعجاب في نظارات Xiaomi الذكية، إلا أن الشركة المصنعة لم تكشف بعد عن موعد طرحها في السوق ولا بأي سعر ستكون حتى الآن.