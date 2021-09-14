قبل ساعات من طرحه رسميا.. تسريبات تكشف تصميم ومزايا ”iPhone 13” (صور)



كثفت عشرات المواقع الإخبارية والبوابات الإلكترونية حول العالم، والمختصة بالتكنولوجيا والفضاء الرقمي، من توقعاتها وتسريباتها بشأن تصميم وشكل وربما إمكانيات ومزايا ”iPhone 13“.

يأتي ذلك، قبل ساعات قليلة من إعلان شركته المصنعة، العملاق الأمريكي، آبل، عن طرح نسخته الرسمية في السابعة من مساء الثلاثاء بتوقيت وسط أوروبا (الخامسة بتوقيت جرينتش).

ويكشف عدد لا يحصى من منتجات ملحقات ”iPhone 13“ على منصات ”Amazon and Co“، ما يمكن أن نطلق عليه تصميم هواتف ”Apple“ الذكية الجديدة مقدما، حسب تقرير نشرته النسخة الألمانية من الموقع الإلكتروني، ”Notebookcheck.com“.

وساهم في تلك التسريبات شبه الحقيقية، موردو الجهات الخارجية/ تجار التجزئة، بعدما تعمدوا الكشف عن منتجات الملحقات الخاصة بالهاتف مع الصور المقدمة.

وحتى من قبل طرح نسخة ”iPhone 13″، رسميا، كان متاحا بالفعل طلب حافظات واقية وملحقات أخرى لـ ”iPhone 13″ و“iPhone 13 Pro“ من أمازون وتجار التجزئة الآخرين عبر الإنترنت، والتي من خلالها يؤكد تجار التجزئة الملحقون تصميم أجهزة ”iPhone“ الجديدة قبل حدث الإطلاق.

وفي الواقع، كان يجب أن يلتزم موردو منتجات الملحقات الخارجية بأوقات حظر ”Apple“ الرسمية، ولكن يبدو أن هذا لم يحدث أبدا.

وبالبحث عن ”iPhone 13“ لدى تجار التجزئة عبر الإنترنت، فسيجد المرء بالفعل الكثير من المنتجات، ليس فقط لدى تجار التجزئة الصينيين مثل ”Aliexpress“ ولكن أيضا في ”Amazon“ في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية، على سبيل المثال.

وتُظهر الصور التي نشرها المسربون مثل إيفان بلاس من الولايات المتحدة وترون من كوريا الجنوبية، أن العديد من منتجات الملحقات متوفرة بالفعل، لذلك يمكنك بسهولة طلب غطاء حماية ”iPhone 13“ وزجاج واقٍ لجهاز ”iPhone 13 Pro“ قبل شراء منتج ”Apple“ الفعلي.

وتُظهر الصور تصميم الجيل الجديد من ”iPhone 13“ بالتفصيل، مثل الشق المنكمش قليلا في المقدمة أو الكاميرا المزدوجة المرتبة قطريا الآن على ”iPhone 13“ و ”iPhone 13 mini“.

كما لا يمكن التغاضي عن الكاميرا الثلاثية الأكبر بشكل ملحوظ في ”iPhone 13 Pro“ و ”iPhone 13 Pro Max“، ناهيك عن ما ثبت على الأرجح أن مزايا النسخة الجديدة من الهاتف تعتمد على تكوينات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.