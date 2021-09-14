الكبير وصل| هاتف ايفون 13 الجديد 2021 أحدث إصدارات شركة آيفون بالاسعار والمواصفات

الكبير وصل| هاتف ايفون 13 الجديد 2021 أحدث إصدارات شركة آيفون ظهرت العديد من التسيريبات حول قيام شركة ابل بالتجهيز لإصدار إحدى أجهزة الهاتف الجوال المتطورة لديها من خلال إتاحة نسخة جديدة لهاتف ايفون والتي تكون رقم 13 حيث تتميز هذه النوعية من الهواتف بارتفاع مستوى الجودة الداخليه لها وجودة الكاميرا كما اتضحت بعض البيانات عن هذا الهاتف الجديد والذي نقوم بتوضيح أهم المواصفات والاسعار لهاتف ايفون 13 الجديد 2021.

الكبير وصل| هاتف ايفون 13 الجديد 2021 أحدث إصدارات شركة آيفون

يتزايد اعداد المواطنين الراغبين في الاطلاع على أحدث مستجدات هواتف آيفون والتي تقوم الشركة بتعديل ها بشكل دوري والتي تضمنت من اخر مستجداتها هواتف آيفون 13 تحدث اصدار والذي تراوحت أسعاره في كل من الاتي

عرضت بعض الاخبار نوع من انواع التسريبات حول إمكانية بيع هذا الإصدار الجديد بمبلغ يتراوح 1099 دولار أمريكي.

تختلف تلك الأسعار باختلاف الدول المعروض بداخلها كما يحتمل ان يعرض الهاتف باربع إصدارات اساسية متمثلة في نسخة ايفون 13 والنسخ الميني و البرو ماكس بجانب نسخة البرو فقط.

مواصفات هواتف آيفون 13 الجديد 2021

تشهد الفترة الحالية لعرض بعض التسريبات حول توفر تلك النسخة خلال الفترات القادمة والمتمثلة في إتاحة بعض التفاصيل والتي تتمثل في كل من الاتي

يوفر للمستخدمين إمكانية تشغيل شبكات الاتصال بالانترنت باجيالها المختلفة من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس.

يتميز هذا الأصدار بوزن خفيف نسبيًا والذي لا يزيد عن 226 جرام فقط.

تتواجد به إحدى الكاميرات الرباعية والتي تبلغ دقة الكاميرا الأولى والكاميرا الثانية بداخلها وهي 12 ميجا بكسل بينما تتوفر كاميرا تلي فوت وإحدى الكاميرات الاضافية والتي تبلغ جودتها 63 ميجا بكسل.

يتيح لك القدرة على تشغيل بطاقة تشغيل واحدة والتي تدعم أحدي هذه الانظمة nano Sim و e Sim وتأتي بعض إصدارات الهاتف والتي تدعم إمكانية إضافة اثنين من البطاقات التي تدعم nano sim

أنظمة التشغيل في هاتف ايفون 13 الجديد 2021