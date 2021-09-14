نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن رصيد فورت نايت والحصول على آلاف الفيبوكس V-Bucks بضغطة واحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلق رسميًا الفصل الثاني من السيزون 8 للعبة فورت نايت، لطور الباتل باس، حاملاً معه عدد من الإضافات القوية والمتنوعة، سواء من الأسلحة أو المهام أو الألبسة أو السكنات والحزم وغيرها، بالتزامن مع استمرار البحث عن أفضل شحن العملة الافتراضية للعبة V-Bucks، من أجل استخدامها لشراء العناصر الأساسية كالأزياء، الفؤوس، أغلفة الأسلحة، الرقصات، ننشر خلال السطور التالية، أفضل طرق شحن فيبوكس اللعبة، كذلك طريقة الشحن عبر الهاتف والأجهزة المختلفة.

طرق شحن فورت نايت V-Bucks

يمكن شحن رصيد فورت نايت من خلال شراء بطاقات فورت نايت لمنصة البلايستيشن، التي تحتوي على كود ساري الصلاحية، يمكنك اختيار موقع الشحن ثم تسجيل الكود في الخانة المخصصة له: Redeem Cod، كما يمكنك أيضًا شراء تلك البطاقات، أو الشحن من خلال موقع اللعبة الرسمي إيبك جيمز، مع العلم أن أكثر الطرق المضمونة للحصول على النقود الخاصة باللعبة، هي عملية الشحن المدفوع مقابل رصيد من خلال بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

الشحن باستخدام رصيد PayPal

ومن طرق الشحن المعروفة أيضًا، هو شحن V-Bucks لأجهزة الحاسب عبر رصيد بايبال عن طريق متجر Epic Games، الذي يدعم تلك الطريقة للحصول على فيبوكس اللعبة، أو كما أوضحنا من قبل عن طريق استخدام بطاقات الائتمان بمختلف أنواعها، مع إمكانية الحصول على بطاقات هدايا V-Bucks لأجهزة الـ PC والـ XBOX.

الشحن عبر الموبايل

يتم الشحن عبر الموبايل للحصول على رصيد فورتنايت، سواء لهواتف الأندرويد أو الآيفون، من خلال تسجيل الدخول عبر حسابك في اللعبة باسم المستخدم والرمز السري، أو إنشاء حساب جديد، ثم:

اضغط على خيار الـ V-Bucks من داخل اللعبة.

من داخل اللعبة. اختار طريقة الدفع الإلكتروني.

اختر عدد النقود التي تريد الحصول عليها.

اضغط دفع أو موافق.

سيتم تزويد رصيد بشكل مباشر برصيد الشحن الذي قمت بشرائه، ومن ثم الخصم من رصيد بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك مقابل ما تم شحنه، ويمكنك البدء سريعًا في شراء ما تريد من خلال متجر اللعبة.