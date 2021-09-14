رسمياً.. إطلاق هاتف ايفون 13 الجديد بمواصفات جبارة وسعر رائع

كشفت منذ قليل شركة أبل Apple الأمريكية النقاب عن هاتف ايفون 13 الجديد بمقرها الرسمي في الولاية الأمريكية كاليفورنيا عبر الانترنت أونلاين، وذلك بالتزامن مع مواجهة العديد من دول العالم جائحة كورونا، حيث يتابعه أكثر من 2.5 مليون شخص، ويعتبر الهاتف الجديد التي أعلن عنه الشركة الأمريكية المميزة في مجال الهواتف الذكية هو الترقية الأفضل من ايفون 12، وجاء ذلك الإصدار الجديد بألوان مبهجة تجذب العديد من العملاء الجدد وفق أذواق الكثير من المستخدمين لتلك الهواتف.

مواصفات هاتف ايفون 13 الجديد

حرصت الشركة الأمريكية في ذلك الهاتف أن يكون بشاشة كبيرة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED super retina xdr، يوجود حماية على حواف الشاشة ceramic shield، مع سرعة تحديث تبلغ 12 هرتز، وبه أيضاً إضاءة قوية بنسبة 28% وحواف معدنية مع واجهتين من الزجاج مقوى، وبه العديد من المميزات والمواصفات الرائعة التي سوف نكشف عنها في السطور القادمة والتي منها:

معالج A15 الجديد الأسرع والأقوى في العالم بنسبة تصل إلى 30% من المعالج السابق.

أداء جبار في الألعاب.

يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت.

ذاكرة داخلية بـ 3 سعات 128 و 256 و 512 جيجابايت.

تصوير ليلي متميز بسبب جيل جديد من الكاميرات به مستشعر ضوء جديد.

كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل، فلاش رباعي يدعم ميزة التركيز التلقائي.

كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة.

نظام تشغيل ios 15 الجديد.

الشحن اللاسلكي العكسي.

تم تطوير خاصية التعرف على الوجه، كما أنه يدعم البلوتوث 5.0.

تقنية الاتصال اللاسلكي واى فاى 6.

سعر الهاتف

كما يعمل هاتف ايفون 13 الجديد بميزة الشحن المغناطيسي، وذلك من خلال لصق الشاحن على ظهر الهاتف بشكل مباشر، حيث تتيح تلك القطعة شحن جهازين في وقت واحد، كما أنه يقاوم الماء، ويمكنك الحصول علية بـ5 ألوان هى الأسود والوردي والأحمر والأزرق والأبيض، وسوف يكون الهاتف الجديد من شركة آبل متاح للحجز في 16 أكتوبر القادم بالمنافذ الرسيمة، ويبدأ بسعر 799 دولاراً أمريكياً وهو ما يعادل 12.500 جنيهاً مصرياً، ويعتبر العديد من المستخدمين أن السعر مناسب ورائع بحسب الإمكانيات التي تم اتاحتها في الهاتف الجديد.