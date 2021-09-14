سعر ومواصفات ايفون 13 الجديد الاحدث على الاطلاق

سعر ومواصفات ايفون 13 يوجد العديد من الأشخاص والذين يرغبون في الاطلاع على أحدث مستجدات شركة أبل والتي تميزت دائمًا باصدارها للأجهزة الإلكترونية المطورة والتي تمنح المستخدم أفضل التجارب التقنية ومن بين أحدث مستجدات تلك الشركة وهي إصدارها بنسخة جديدة من هواتف أندرويد والتي تستطيع التعرف على كل من مواصفاتها وأسعارها العالمية من خلال الاطلاع على كل من البيانات التالية.

سعر ومواصفات ايفون 13

اعلنت شركة ابل العالمية عن طرحها لمجموعة جديدة من الهواتف الجوالة والتي تعمل بأنظمة ايزو الشهيرة حيث تتميز تلك النسخة ببعض التصميمات والمواصفات ذات جودة أعلى من مختلف إصدارات آيفون السابقة حيث تمتلك هذه النسخة بعض البيانات التفصيلية والتي تتمثل في كل من الآتي

يتوفر بداخل الهاتف خاصية NFC والتي تمكن المستخدم من تفعيل اعدادات الاتصال القريب.

تم العمل على تصميم الهاتف بعدة أبعاد مختلفة حيث يبلغ بعد الطول 160.8× أبعاد العرض 78.1 بينما يتراوح سمك الجهاز حوالي 7.4 ملم ويتميز وزن الجهاز بالانخفاض النسبي والذي يتراوح بحوالي 228 جرام فقط.

صنعت واجهة الجهاز لتكون من الزجاج المكون من مادة الغوريلا بالاضافة لتكوين الشكل الخارجي من الزجاج أيضًا بينما تم تصميم الأجزاء الجانبية والتي تكون من مادة الفولاذ والذي يمتلك خواص فعالة في مقاومة الصدأ.

من الهواتف شديدة التحمل والتي تقاوم كل من المياه والغبار لمدة تصل إلى حوالي 30 دقيقة متواصلة بأعماق تصل إلى حوالي 6 متر.

أسعار هاتف آيفون 13 الجديد

تختلف أسعار تلك النسخة نظرًا لاختلاف أماكن عرضها وانواعها المختلفة حيث تم إصدار عدة نسخ من افون 13 وهي نسخة ميني برو برو ماكس ولكن نقدم في هذا الجزء الأسعار الخاصة بأعلى نسخة من بين نسخ آيفون 13 المقدمة والتي تتمثل في كل من الأسعار التالية