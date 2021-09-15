مواصفات هاتف أيفون 13 برو ماكس وسعره وموعده في الأسواق

مواصفات هاتف أيفون 13 برو ماكس، تظل شركة آبل محط أنظار الجميع حول العالم لما تعلن عنه وتطلقه كل عام وخاصةً سلسة هواتف أيفون التي وصلت حتى الآن إلى أيفون 13 وهي السلسلة المنتظرة، وخاصةً بعدما تم الإعلان من قبل الشركة عن توفير أربع نسخ من هاتف أيفون 13 منها نسخة أيفون 13 برو ماكس حيث يتجه العديد من الأشخاص إلى نسخة البرو ماكس نظرًا للمميزات العديدة التي يتم توفيرها بتلك النسخة مثل زيادة حجم المساحة وجودة أفضل للكاميرا وما إلى ذلك، وفي الأيام القليلة القادمة سيكون الإعلان الرسمي عن هاتف IPhone 13 ونسخه الأربع، ونعرفكم على مزايا هاتف أيفون 13 برو ماكس المنتظر.

خصائص هاتف أيفون 13 برو ماكس المنتظر

مع اقتراب موعد الإعلان عن إطلاق هاتف أيفون 13 ونسخه الأخرى وهي هاتف أيفون 13 برو ماكس وهاتف أيفون 13 ميني وهاتف أيفون 13 برو وهاتف أيفون 13 هناك بحث كبير حول مزايا ومواصفات هاتف IPhone 13 pro max وهي كالآتي:

الهاتف يقاوم الماء لمدة نصف ساعة. تم إضافة بعض التقنيات الجديدة به منها أنه يدعم وصلة USB وتم إضافة مكبر صوت نقي به كما أضيف له مستشعرات ذكية ذات دقة عالية. بطارية هاتف أيفون 13 برو ماكس قوية سعتها تصل حتى أربعة آلاف مللي أمبير. تم استخدام نظام تشغيل جديد من أنظمة IOS. تتميز الكاميرا الخلفية للهاتف بدقة عالية حوالي 24 ميجا بكسل بالإضافة لثلاث كاميرات أخرى، أما عن الكاميرا الأمامية فدقتها تصل 16 ميجا بكسل. بالنسبة للذاكرة الداخلية فإن له ثلاث فئات كل واحدة من تلك الفئات بمساحة مختلفة فالأولى بمساحة 128 جيجا والثانية 256 جيجا والثالثة بمساحة 512 جيجا.

سعر أيفون 13 برو ماكس الجديد المنتظر

نظرًا لأن الهاتف لم يتم إطلاقه حتى الآن في الأسواق بشكل رسمي، وسيتم الإعلان عن سعره بمجرد توفيره في الأسواق ولكن التوقعات المبدئية توضح أن سعر الهاتف في الأسواق المصرية سيكون بحوالي 26 ألف جنيه مصري، أما عن سعره في الأسواق السعودية فسيكون بستة آلاف ريال سعودي وفي السوق الإماراتي سعره سيكون 5800 درهم إماراتي أما عن سعره بالدولار الأمريكي فهو 1600 دولار.