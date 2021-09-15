نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر تحديث ببجي موبايل الجديد 1.6.0 والإضافات الجديدة في هذا الإصدار لعبة ببجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ببجي موبايل الجديد 1.6.0 ، أزداد البحث مؤخرا لكل عشاق لعبة ببجي عن التحديث الأخير التي قامت بها شركة باتل رويال. حيث أصدرت الإصدار الأخير أمس 14 من سبتمبر 2021 وهو إصدار 1.6.0. كما أضافت اللعبة تحسينات وإضافات مما تجعل كل مستخدمي اللعبة الشعور بالانبهار. كما أيضا أضافت مميزات مثل إمكانك بإرجاع الخرائط مرة أخري. واليوم عزيزي سوف نستعرض لكم تحديث ببجي موبايل الجديد 1.6.0 كما سنستعرض الإضافات والمميزات الجديدة لهذا الإصدار فتابعوا معي من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) وذلك عبر السطور التالية.

كيفية تثبيت تحديث ببجي موبايل الجديد 1.6.0

قامت رسميا تحديث ببجي موبايل 2021 من القائمين علي تشغيل نظام اللعبة. كما وضخت اللعبة أن أخر إصدار لها سيكون في الشهر الجاري وتحديدا يوم 14 سبتمبر 2021. حيث تعمل جاهدة لإعطاء كل مستخدمين اللعبة تجربة حديثة واستمتاع أكثر من السابق. والآن نترككم مع خطوات تحديث اللعبة بنجاح.

يجب الدخول علي متجر جوجل بلاي إذا كان الجوال أندرويد. و app store اذا كان الجوال من يدعم ios.

كتابة أسم لعبة ببجي في البحث.

وسوف تظهر كلمة تحديث بجانب أسم اللعبة. ويرجي ملاحظة أنه ليس لكل مستخدمي اللعبة يظهر لهم التحديث. وبعض المستخدمين سوف يظهر لهم التحديث لاحقا.

أهم مميزات وإضافات تحديث ببجي موبايل الجديد 2021

تحديث ببجي الجديد 1.6.0 . حيث تم إضافة تجميع أصدقائك في وضع المترو رويال.

كما أضافوا أيضا وضع البقاء حيا حتي ظهور شروق الشمس.

ومن أهم المميزات إضافة كبراء أخر معركة.

مميزات أخري مثل fiora menace كوضع أختياري.

كما يمكن لمستخدمي اللعبة أسترجاع الخرائط وجميع الأوضاع الذي سبق وتم لعبها.

متطلبات تحديث ببجي الجديد 1.6.0

لكل تحديث لعبة ببجي وله متطلبات خاصة. وذلك للحصول علي التحديث يجب علي جوالك توافر فيه هذه المتطلبات التالية فتابعوا معي التالي:

إذا كان جوالك يدعم نظام أندرويد فعليك عزيزي مستخدم اللعبة أن تتأكد من وجود مساحة تخزين لا تقل عن 690 ميجا بايت.

أما بالنسبة لأنظمة ios يجب أن تكون المساحة المتوفرة لا تقل عن 1.68 جيجا بايت.

يجب ملاحظة أن إذا تمكن المستخدم من تحديث ببجي موبايل الجديد 1.6.0 من يوم 14 سبتمبر وحتي 19 سبتمبر من الشهر الجاري لعام 2021. سيكون هناك جائزة من قبل مسئولين لعبة ببجي. فيجب عليك المبادرة بالتحديث الآن.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم تحديث ببجي موبايل الجديد 1.6.0. كما أستعرضنا لك أيضا أهم مميزات الإصدار الأخير كما أستعرضنا أهم مميزات وإضافات تحديث ببجي موبايل الجديد 2021. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.