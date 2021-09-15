نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبل تعلن عن هواتف iPhone 13 وتكشف عن مواصفاتها وأسعاراها في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهى مؤتمر شركة أبل الأمريكية، وتم الكشف عن هواتف iPhone 13 بكل الإصدارات، مع نشر المواصفات الفنية وأسعار التليفونات وأجهزة IPAD، وكذلك ساعة أبل الجديدة، في حدث ترقبه الملايين في كل دول العالم، واهتم به وسائل الإعلام العالمية، بعد الحديث والتسريبات التي تناقلتها المواقع الإلكترونية، بخصوص الجيل الجديد من إصدارات هواتف APPLE، وما ستقدمه من تقنيات حديثة تستطيع من خلالها الدخول إلى المنافسة السوقية بكل قوة، أمام الكثير من الشركات العالمية المصنعة لجوالات منافسة.

إطلاق هواتف iPhone 13

ضمت الإصدارات الجديدة من هواتف أبل أي فون 13، 4 إصدارات تحمل الإسم التجاري كالتالي:

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

كما تم إطلاق إصدارين من المنتج IPAD هما:

iPad 10.2 9th Generation

iPad Mini 8.3 6th Generation.

أعلنت شركة أبل الأمريكية كذلك عن ساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 7 .

مواصفات هاتف iPhone 13 Pro Max وبرو

تم التركيز على بعض النقاط الهامة في الهاتف لتحسين تجربة المستخدم، منها الكاميرات والبروسيسور، ومكونات الهاتف بشكل عامل، كما تم استعراض البيانات الخاصة بالهواتف الأخرى التي تم الإعلان عنها وقيمة الأسعار، ومن أبرز المواصفات انا مقاس الشاشة في النسخة البرو 6.1 بوصة، أما البرو ماكس فيأتي بشاشة بحجم 6.7 بوصة، وذلك نتيجة لكبر حجم البطارية.

أهتمت شركة أبل بتوفر قدرات في بطارية الهاتف تمنحه أطول فترة في التشغيل، وهي من أفضل المميزات التي تم تضمينها، كما تم استخدام كاميرات ذان حجك أكبر وبقدرات احترافية لالتقاط أفضل الصور، والألوان تشمل الذهبي، والفضي والجرافيتي بجانب الأزرق.

وحول أسعار النسختين الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم الإعلان عن أن سعر هاتف البرو ماكس يبدأ من 999$ أمريكي، والبرو ماكس 1099 $ أمريكي، وستنطلق المبيعات لهما في 24 سيتنمر 2021

iPhone Pro Max with one terabyte of storage costs $1,599

سعر ومواصفات هاتف iPhone 13 و أيفون mini

المعلومات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر شركة أبل

شاشة الهاتف أي فون 13 بمقاس 3.1 بوصة

شاشة الهاتف أي فون ميني هي 5.4 بوصة.

المعالج من نوع A15 Bionic chip

dual-camera system

عمر البطارية أكبر من مثيلتها في اي فون 12 بمدة حوالي ساعتين والنصف.

new 5G chip

السعر بداية من 800 دولار للنسخة ذات سعة تخزين 128 جيجا.