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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبل تعلن عن هواتف iPhone 13 وتكشف عن مواصفاتها وأسعاراها في المقال التالي
عمر شويل - جدة انتهى مؤتمر شركة أبل الأمريكية، وتم الكشف عن هواتف iPhone 13 بكل الإصدارات، مع نشر المواصفات الفنية وأسعار التليفونات وأجهزة IPAD، وكذلك ساعة أبل الجديدة، في حدث ترقبه الملايين في كل دول العالم، واهتم به وسائل الإعلام العالمية، بعد الحديث والتسريبات التي تناقلتها المواقع الإلكترونية، بخصوص الجيل الجديد من إصدارات هواتف APPLE، وما ستقدمه من تقنيات حديثة تستطيع من خلالها الدخول إلى المنافسة السوقية بكل قوة، أمام الكثير من الشركات العالمية المصنعة لجوالات منافسة.
إطلاق هواتف iPhone 13
ضمت الإصدارات الجديدة من هواتف أبل أي فون 13، 4 إصدارات تحمل الإسم التجاري كالتالي:
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 Mini
كما تم إطلاق إصدارين من المنتج IPAD هما:
- iPad 10.2 9th Generation
- iPad Mini 8.3 6th Generation.
أعلنت شركة أبل الأمريكية كذلك عن ساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 7 .
مواصفات هاتف iPhone 13 Pro Max وبرو
تم التركيز على بعض النقاط الهامة في الهاتف لتحسين تجربة المستخدم، منها الكاميرات والبروسيسور، ومكونات الهاتف بشكل عامل، كما تم استعراض البيانات الخاصة بالهواتف الأخرى التي تم الإعلان عنها وقيمة الأسعار، ومن أبرز المواصفات انا مقاس الشاشة في النسخة البرو 6.1 بوصة، أما البرو ماكس فيأتي بشاشة بحجم 6.7 بوصة، وذلك نتيجة لكبر حجم البطارية.
أهتمت شركة أبل بتوفر قدرات في بطارية الهاتف تمنحه أطول فترة في التشغيل، وهي من أفضل المميزات التي تم تضمينها، كما تم استخدام كاميرات ذان حجك أكبر وبقدرات احترافية لالتقاط أفضل الصور، والألوان تشمل الذهبي، والفضي والجرافيتي بجانب الأزرق.
وحول أسعار النسختين الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم الإعلان عن أن سعر هاتف البرو ماكس يبدأ من 999$ أمريكي، والبرو ماكس 1099 $ أمريكي، وستنطلق المبيعات لهما في 24 سيتنمر 2021
- iPhone Pro Max with one terabyte of storage costs $1,599
سعر ومواصفات هاتف iPhone 13 و أيفون mini
المعلومات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر شركة أبل
- شاشة الهاتف أي فون 13 بمقاس 3.1 بوصة
- شاشة الهاتف أي فون ميني هي 5.4 بوصة.
- المعالج من نوع A15 Bionic chip
- dual-camera system
- عمر البطارية أكبر من مثيلتها في اي فون 12 بمدة حوالي ساعتين والنصف.
- new 5G chip
السعر بداية من 800 دولار للنسخة ذات سعة تخزين 128 جيجا.
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