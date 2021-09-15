سعر ايفون 13 في السعودية مواصفات هاتف أبل ايفون الجديد بالتفصيل

سعر ايفون 13 في السعودية وكذلك مواصفات هذا الهاتف تأتي ضمن المعلومات التي قد كثر البحث عنها الآن نظرًا إلى اهتمام جزء كبير من أبناء المملكة العربية السُّعُودية باقتناء الهواتف الجديدة من العلامة التجارية الشهيرة والغنية عن التعريف آبل ، أما هاتف أيفون 13 برو الجديد فيما يخص السعر والمواصفات ، فسوف يتم التطرق إليها بالتفصيل عبر الأسطر التالية.

هاتف iPhone 13 وiPhone 13 mini

أعلنت شركة أبل العالمية المتخصصة في المنتجات التقنية والبرمجية والأجهزة الذكية عن هاتفها الجديد من سلسلة هواتف آبل آيفون ؛ والذي سوف يحمل الإصدار رقم 13 من بين هواتف أبل بعدما حقق هاتف آيفون السابق وهو iPhone 12 درجة نجاح كبيرة وساحقة بين المستخدمين ، لذلك ؛ جاء هاتف أيفون 13 وفقما ذكرت الشركة بمواصفات مشابهة ولكن مع إضافة قدر كبير من التطوير والتحسين الأكثر من رائع.

سعر ايفون 13 في السعودية

يبدأ سعر ايفون 13 من 799 دولار أمريكي ؛ أي ما يُعادل حوالي 2997 ريال سعودي، أما سعر هاتف ميني أيفون 13 mini iPhone 13 فسوف يبدأ من 699 دولار امريكي أي ما يُعادل 2622 ريال سعودي، وسوف يكون الهاتف متوفرًا للحصول عليه من قبل جميع المستخدمين بداية من يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري أي يوم 24-9-2021م، ويمكن حجز الهاتف بداية من يوم 17 سبتمبر 2021م، ومن المنتظر أن يتم طرح الهاتف داخل المملكة في المتاجر المتخصصة في بيع منتجات آبل وفي مكتبة جرير وغيرها.

مواصفات هاتف ايفون 13 الجديد 2021

من أهم المواصفات والتحسينات والمزايا الخارقة التي تُقدمها آبل في هاتفها الجديد ، ما يلي: