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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر غير سار توقف واتساب عن العمل على 43 نوعا من الهواتف تعرف عليها في المقال التالي
بعد التحديثات التي أحدثها تطبيق واتساب وطرحها على الهواتف فوجئنا بخبر الإعلان عن توقف التطبيق على بعض الهواتف قريبا، حيث أعلن تطبيق «واتساب» رفع الدعم نهائيًا عن عدد من الهواتف الذكية، ويقدر عددهم بـ43 هاتفًا مما يؤثر على مليارات من المستخدمين، في قرار صادم من التطبيق المملوك لـ«فيس بوك»، وكشف «واتساب» عن تخليه نهائيًا عن 43 نوعًا من الهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل «أندرويد» و«IOS»، ما قد يمنع ملايين الأشخاص من الاطلاع على الرسائل والصور ومقاطع الفيديو المرسلة إليهم، بحسب ماجاء من المواقع المتخصصة، وأكد واتساب، أن بدءً من 1 نوفمبر المقبل سيفقد الملايين القدرة على استخدام التطبيق وإرسال الرسائل باستخدام خدمة الرسائل المشفرة، و طرازات الهواتف التي لن يعمل عليها واتساب هي العاملة بإصدار «Android 4.0.4» من نظام التشغيل الأندرويد والنسخ الأقدم، وفي هواتف iOS لن يعمل التطبيق على الأجهزة العاملة بإصدار «iOS 9» والإصدارات الأقدم.
أنواع الهواتف التي سيتوقف عليها واتساب:
قائمة الهواتف التي لن يعمل واتساب الشهر المقبل وهي كالاتي:
هواتف أبل:
- iPhone SE
- iPhone 6S
- iPhone 6S Plus
هواتف سامسونج
- Samsung Galaxy Trend Lite
- Samsung Galaxy Trend II
- Samsung Galaxy SII
- Samsung Galaxy S3 mini
- Samsung Galaxy Xcover 2
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy Ace 2
هواتف إل جي
- LG Lucid 2
- LG Optimus F7
- LG Optimus F5
- LG Optimus L3 II Dual
- LG Optimus L5
- LG Optimus L5 II
- LG Optimus L5 Dual
- LG Optimus L3 II
- LG Optimus L7
- LG Optimus L7 II Dual
- LG Optimus L7 II
- LG Optimus F6
- Enact
- LG Optimus L4 II Dual
- LG Optimus F3
- LG Optimus L4II
- LG Optimus L2 II
- LG Optimus Nitro HD
- LG Optimus 4X HD
- LG Optimus F3Q
هواتف ZTE
- ZTE Grand S Flex
- ZTE V956.
- Grand X Quad V987.
- Grand Memo.
هواتف هواوي
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend D Quad XL
- Huawei Ascend D1 Quad XL
- Huawei Ascend P1 S
- Huawei Ascend D2
هواتف سوني
- Sony Xperia Miro
- Sony Xperia Neo L
- Sony Xperia Arc S
هواتف أخرى
- Alcatel One Touch Evo 7
- Archos 53 Platinum
- HTC Desire 500
- Caterpillar Cat B15
- Wiko Cink Five
- Wiko Darknight
- Lenovo A820
- UMi X2
- Faea F1
- THL W8
إلا أن التطبيق لن يتوقف على الفور، حيث يمكن إعادة تمكين الحسابات المغلقة بنفس رقم الهاتف، بمجرد أن يقوم المستخدم بتنزيل WhatsApp والدخول من جهاز أكثر حداثة يلبي المتطلبات الجديدة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبر غير سار توقف واتساب عن العمل على 43 نوعا من الهواتف تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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