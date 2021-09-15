خبر غير سار توقف واتساب عن العمل على 43 نوعا من الهواتف تعرف عليها

بعد التحديثات التي أحدثها تطبيق واتساب وطرحها على الهواتف فوجئنا بخبر الإعلان عن توقف التطبيق على بعض الهواتف قريبا، حيث أعلن تطبيق «واتساب» رفع الدعم نهائيًا عن عدد من الهواتف الذكية، ويقدر عددهم بـ43 هاتفًا مما يؤثر على مليارات من المستخدمين، في قرار صادم من التطبيق المملوك لـ«فيس بوك»، وكشف «واتساب» عن تخليه نهائيًا عن 43 نوعًا من الهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل «أندرويد» و«IOS»، ما قد يمنع ملايين الأشخاص من الاطلاع على الرسائل والصور ومقاطع الفيديو المرسلة إليهم، بحسب ماجاء من المواقع المتخصصة، وأكد واتساب، أن بدءً من 1 نوفمبر المقبل سيفقد الملايين القدرة على استخدام التطبيق وإرسال الرسائل باستخدام خدمة الرسائل المشفرة، و طرازات الهواتف التي لن يعمل عليها واتساب هي العاملة بإصدار «Android 4.0.4» من نظام التشغيل الأندرويد والنسخ الأقدم، وفي هواتف iOS لن يعمل التطبيق على الأجهزة العاملة بإصدار «iOS 9» والإصدارات الأقدم.

أنواع الهواتف التي سيتوقف عليها واتساب:

قائمة الهواتف التي لن يعمل واتساب الشهر المقبل وهي كالاتي:

هواتف أبل:

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

هواتف سامسونج

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy SII

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Ace 2

هواتف إل جي

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4II

LG Optimus L2 II

LG Optimus Nitro HD

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3Q

هواتف ZTE

ZTE Grand S Flex

ZTE V956.

Grand X Quad V987.

Grand Memo.

هواتف هواوي

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend D Quad XL

Huawei Ascend D1 Quad XL

Huawei Ascend P1 S

Huawei Ascend D2

هواتف سوني

Sony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Sony Xperia Arc S

هواتف أخرى

Alcatel One Touch Evo 7

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Faea F1

THL W8

إلا أن التطبيق لن يتوقف على الفور، حيث يمكن إعادة تمكين الحسابات المغلقة بنفس رقم الهاتف، بمجرد أن يقوم المستخدم بتنزيل WhatsApp والدخول من جهاز أكثر حداثة يلبي المتطلبات الجديدة.