نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار أيفون 13 الجديد iPhone 13 و iPhone 13 Pro Maxومواصفات الشاشة Super Retina XDR والألوان والميزات الإضافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر أسعار أيفون 13 الجديد iPhone 13 و iPhone 13 Pro Maxومواصفات أيفون 13 وأيفون 13 برو ماكس محل بحث الكثر من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية على نطاق واسع ما يحتويه الهاتف الجديد أيفون 13 من مميزات مختلفة تزامنا مع إطلاقه بعد ان تم الاعلان عنه من قبل شركة أبل صباح يوم الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية وما يحتوى عليه iPhone 13 من مميزات كذلك معرفة اسعارة في مصر والوطن العربي وغيرها من الأشياء التي تتعلق بالنسخة الجديدة لأبل.

مواصفات هاتف iPhone 13

يتمتع على الاصدار الجديد من iPhone 13 بالعديد من المميزات و خصائصه المذهلة حيث تستمر شركة آبل على إصدار المفاجات والاصدارات الفريده من نوعها والامكانيات العاليه ومنها مساحة التخزين العالية والتي تصل الى تيرا بايت ويملك سماعات ستيريو ومدخل سماعات 3.5 مليمتر.

كاميرا iPhone 13

كما ينفرد أجهزة أبل بكاميرتها المتميزة والفريدة من نوعها حيث يحتوى الهاتف على كاميرا خلفية رباعية فائقة الدقة مع كاميرا أمامية 16 +12 ميجابيكسل وصورة سينمائية و ديناميكية وعمق أفضل وذلك من خلال الفتحة الأقل دخول المزيد من الضوء ما ينتج عنه صوراً أفضل في الليل وفي ظل وجود الإضاءة المنخفضة.

موعد طرح iPhone 13 في الأسواق

كما قامت الشركة بالاعتماد على بصمة الوجه في الاصدار الجديد دون وجود خاصية بصمة الإصبع كما أن الشركة تخطط لإدخال خاصية Face ID داخل شاشات اجهزة الأيفون في الإصدارات القادمة كما أن الإصدار الجديد سيتم تزويده بمعالج آبل A14 سداسي النواة.

ومن المقرر أن يتم طرح iPhone 13 وأيفون 13 برو ماكس بداية من يوم 24 سبتمبر الجاري، على أن يبدأ الطلب المسبق يوم الجمعة القادم.

ألوان iPhone 13

كما يتميز جهاز iPhone 13 الجديد بوجود ألوان مميزة وهي:-

اللون الأسود

الرمادي المتدرج

الجرافيت الذهبي الفضي

البرتقالي

يبلغ وزن iPhone 13 228 جرام فقط.

مميزات شاشة Super Retina XDR

ويتميز الجهاز الجديد من أيفون 13 بشاشة Super Retina XDR مع ذروة سطوع خارجية تبلغ 1000 شمعة في المتر المربع و ProMotion (معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز).

تدعم الشاشة كلاً من Dolby Vision و HDR10 و سيكون مقاسات الشاشه الخاصه به 13 6.3 إنش.

كما أنه يعمل ببطارية فائقة الجودة وعالية القدرة حيث أنها تكون 4000 مللي امبير كما ان الذاكرة تتنوع بين 128- 256- 512 بحسب رغبة العميل كما سيدعم الجيل الخامس.

سعر هاتف ايفون 13 الجديد

ويختلف السعر في كل دول عن أخرى حيث سعر iPhone 13 من 799 دولارًا ويصل إلى إلى 1099 دولار.

ويبدأ سعر iPhone 13 Pro من 999 دولارا.

بينما يبدأ سعر iPhone 13 Pro Max من 1009دولارات.

سيكون متوفرا بمساحة 1 تيرا بايت.

مواصفات ومميزات iPhone 13