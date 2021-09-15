نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر i pad mini سعر ايباد ميني 5 في السعودية مميزات وعيوب لابد من معرفتها قبل الشراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة i pad mini ، تفاصيل سعر جهاز iPad 2021 في مصر يمكن استخدامه كجهاز كمبيوتر محمول وهو أسرع من جهاز الكمبيوتر المحمول. وبالمثل ، تهيمن أجهزة الهواتف الذكية لأن لديها كاميرتين خلفها ، والتي تقوم بتصوير الواقع باحتراف وتوصيله بلوحة المفاتيح عبر وظيفة اللمس أو القلم أو توصيله بلوحة المفاتيح ، تمامًا كما هو الحال في ipad pro .

يبدأ السعر في مصر من 6 1000 جنيه إسترليني يصل إلى 23 ألف جنيه في متجر الإلكترونيات.

المعالج : تم تصنيعه بتقنية A12 bionic ، وتبلغ سرعته ضعف سرعة الإصدار السابق ، أي ما يعادل معالج iPhone xs.

الشاشة : مقاس 10.2 بوصة من نوع RETINA ، دقة 1620 × 2160 ، سطوع لون 500 بوصة.

لوحة الكتابة : دعم اتصال إصدار Apple Pencil.

البطارية : بعد الشحن الكامل ، استمتع بالاستخدام المتواصل ، سواء كنت تلعب الألعاب أو التطبيقات ، وتشاهد اليوتيوب لمدة 10 ساعات.

الكاميرا : أمامية 1.2 بكسل ، بفتحة عدسة 2.4 ، مع فلاش أمامي ، عدسة خلفية: 8 بكسل ، فتحة f / 2.4.

مستشعر الإصبع : يضاف إلى مقدمة الشاشة. نظام التشغيل: ipad ios 14.

سعر الموبايل : رسمي 329 دولار أمريكي ،

نفس السبب يمكنك معرفة السعر عند التحويل إلى العملة المحلية بزيادة أو انخفاض 15٪.

Apple iPad: الجيل السابع ، شاشة 10.2 بوصة ، مساحة 128 جيجابايت ، فضية في السوق ، نظام تشغيل iOS> ذاكرة 3 جيجابايت.

يبلغ سعر جهاز آبل آيباد 9400 جنيه مصري في مصر.

آبل آيباد الجيل الثامن : سعة تخزين 32 جيجا ، 7800 جنيه في مصر.

آبل آيباد : شاشة مقاس 10.2 إنش ، من إنتاج شركة Retina ، بسعر 10.000 جنيه.

iPad Pro : يدعم FaceTime من Apple ، وشاشة كبيرة بحجم 12.9 ، وإدخال شريحة واحدة ، ودعم Wi-Fi ، و 256 مساحة تخزين.

هذا الهاتف متوفر في المتاجر المصرية باللون الرمادي غير اللامع. سعره 26 ألف جنيه. حجمه مناسب للغاية ، يمكنك أخذه معك. يتم استخدامه للكتابة أو التصفح. الشاشة 7.9 بوصة.

أبرز عيوب هذا الهاتف أنه لا يدعم بطاقة sim الخاصة بشريحة الهاتف. إنه مناسب لنظام التشغيل العالمي ios.

تبلغ السعة التخزينية لهاتف أبل 8 المحمول 64 ميجا بايت ، وهي مناسبة لتنزيل الألعاب والتطبيقات.

ذاكرة الوصول العشوائي: 3 جيجا بايت وهي تعتبر عيبًا.

سعر هذا الهاتف في مصر: 10،511 جنيه إسترليني.