مواصفات ايفون 13 الذي تم الإعلان عنها رسميا من شركة أبل في مؤتمرها السنوي 2021 iphone 13 price في الأسواق

مواصفات ايفون 13 ، تم الإعلان رسميا عن أحدث سلسلة هواتف من شركة أبل العالمية وهما ( ايفون ١٣ ، iphone 13 pro ، ايفون 13 ميني ، iphone 13 pro max ). مما أدي إلى تزايد عمليات البحث بشكل كبير جدا من قبل جميع الأشخاص محبي جوالات شركة أبل العالمية. حيث أهتمت شركة أبل بإدخال الكثير من التحسينات على الكاميرا والمعالج بلا من أهتمامها بإضافة تغييرات عل تصميم الهاتف الخارجي. حيث تأتي سلسلة الهواتف الجديدة مشابهة بشكل كبير لجوال iphone 12 ولكنها تختلف عنها في وجود رقائق أسرع وأنظمة كاميرة متطورة لتقديم أداء أفضل في التصوير. لذلك دعونا أن نقدم لكم أحدث مواصفات آيفون 13 الذي تم الكشف عنها مؤخرا من قبل شركة أبل العالمية. فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مواصفات ايفون 13

الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار iP68 .

تم تزويد تقنية تصوير الفيديوهات بخاصية التركيز التلقائي على اللقطة .

كما أنه تم تزويد خاصية ( سينماتك مود ) تشبه قدرات التصوير السينمائي .

يأتي هاتف ايفون 13 بأحدث نظام كاميرا مزدوجة في العالم. حيث تأتي بدقة 12 ميجا بكسل. مع وجود نظام مضاد لاهتزاز الكاميرا .

بأحدث نظام كاميرا مزدوجة في العالم. حيث تأتي بدقة 12 ميجا بكسل. مع وجود نظام مضاد لاهتزاز الكاميرا . كما تأتي الكاميرا بخاصية الالتقاط في الوضع الليلي بوضوح ودقة أكثر. كما تدعم نظام ( الترا وايد ) .

شاشة الهاتف تأتي بحجم 5.4 بوصة .

المواد الذي تم استخدامها في تصنيع هاتف iPhone 13 هي نفس المواد الذي تم استخدامها في تصنيع الأجهزة السابقة. ولكن صرحت شركة أبل أن الأمر قد يتغير مع نسخة آيفون 2022 .

هي نفس المواد الذي تم استخدامها في تصنيع الأجهزة السابقة. ولكن صرحت شركة أبل أن الأمر قد يتغير مع نسخة آيفون 2022 . تمت إضافة تحسينات كبيرة في عمر بطارية الهاتف بفضل شريحة ( A15 Bionic ) .

كما يأتي الهاتف ببطارية أكبر حجما من السابق مع التحسينات في استهلاك الطاقة الناتجة عن الدمج المتكامل للمكونات والبرامج في هاتف iPhone .

موعد إطلاق آيفون 13

سوف يتوفر هاتف ايفون 13 بالكثير من الألوان الجذابة مثل ( اللون الوردي واللون الأزرق وسماء الليل ولون ضوء النجوم ). كما صرحت شركة أبل العالمية عبر مؤتمرها السنوي 2021 بأنه سوف يبدأ الطلب المسبق أعتبارا من يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 ميلاديا. وسوف يتوفر هاتف ايفون13 في جميع الأسواق بدءا من يوم الجمعة الموافق يوم 24 سبتمبر 2021 .

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بلغ سعر الهاتف عالميا نحو 799 دولار أمريكي .

سعر ايفون 13 في السعودية هو 4100 ريال سعودي .

في السعودية هو 4100 ريال سعودي . أسعار ايفون 13 في مصر 17.100 جنيه مصري .

في مصر 17.100 جنيه مصري . كما بلغ سعر الهاتف في الأمارات نحو 4000 درهم أماراتي .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات ايفون 13 الذي تم الإعلان عنها رسميا من قبل شركة أبل في مؤتمرها السنوي 2021 iphone 13 price في الأسواق .