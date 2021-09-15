مواصفات وألوان وأسعار iphone13 pro Max الجديد

صرحت شركة أبل بأن أيفون 13 بروماكس الجديد سوف يتم طرحه بحجم أقل من النسخ السابقة وصرحت الشركة بأن الأيفون الجديد بمثابة صيحة جديدة ومتطورة بين هواتف الأندر ويد وأنه هو الأقوى والأفضل من نظائره في الأسواق وأنه سوف يتم طرحه بستة ألوان مختلفة ومساحات تخزينية مختلفة يمكن للمستهلك أن يفاضل بينها ويختار ما يتناسب مع احتياجاته .

مواصفات iphone 13 Pro Max الجديد

المصنعية مبنية علي هيكل زجاجي ومدعمة بسيراميك من الأمام لحماية الشاشة وإطار مسطح من مادة الإستانلس أستيل .

يوجد نتوء كبير من الأمام ولكن الحديث في هذا الإصدار أنه تم تصغير حجم هذا النتوء بنسبة تصل 20% .

من الخلف نجد الكاميرات بمربع كبير أعلي اليسار ويحتوي علي ثلاث عدسات خلفية بمميزات أفضل بكثير من نظائرها المطروحة في الأسواق .

العدسات محمية بطبقة من كريستال الياقوت .

يتمتع الأيفون بخاصية مقاومة الماء والغبار .

تحسين الشاشة Super Retina XDR وبمقاس 6,7 .

المعالج A15 Bionic أسرع وأقوي معالج علي الإطلاق بنسبة 50% عن الموجود في الأسواق .

خيارات التخزين تبدأ من 128GBوتصل أقصى قوة تخزين حتي 1TB وهي قوة تخزينية كبيرة لم تكن متوافرة في الأسواق في النسخ السابقة .

لا يدعم الأيفون استعمال شرحتين في وقت واحد .

يتمتع بخاصية منع الضوضاء .

من أفضل الأجهزة في تصوير الفيديوهات بلا منازع .

إضافة تقنية جديدة للمستشعر ألا وهي lidar .

الألوان المطروحة في الأسواق منiphone 13 pro Max

طرحت شركة أبل مجموعة من الألوان المتعددة في أيفون 13 برو ماكس الجديد وهي ستة ألوان تسمح للمستهلك بالاختيار والتألق وهي اللون الوردي وسيد الألوان اللون الأسود واللون الأزرق الداكن واللون الأخضر واللون الأحمر بالإضافة إلي اللون الذهبي مجموعة مختلفة كل لون أجمل من الأخر .

أسعار iphone 13 pro Max في الأسواق المحلية والعالمية

يتم طرح أيفون 13 برو ماكس بسعر 1055 دولار أمريكي علي أن يكون سعره 5500 ريال سعودي داخل المملكة العربية السعودية بما يعادل قيمة 5800 درهم إماراتي علي أن يكون سعره داخل جمهورية مصر العربية 27500 جنيه مصري وتمكن هذه الأسعار العديد من المواطنين من امتلاك هذا الإصدار الجديد iphone 13pro Max .