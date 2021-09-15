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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إخفاء نشاطي عن الآخرين في الفيس بوك وإخفاء الإعجاب بالصفحات من الظهور للمتابعين والأصدقاء في المقال التالي
يبحث العديد من مستخدمي الفيس بوك عن كيفية إخفاء نشاطي عن الآخرين في الفيس بوك وإخفاء اللايكات والتعليقات من الظهور للمتابعين والأصدقاء، و طريقة إخفاء جميع نشاطاتك على الفيس بوك حيث يعتبر الفيس بوك من اكبر واهم منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها عدد ضخم من سكان العالم، حيث تجد على هذه المنصة جميع الأخبار السياسية والاجتماعية بالإضافة إلي ملايين المناسبات والفيديوهات والصور التي يتم نشرها كل لحظة.
كما أن الفيسبوك منصة اجتماعية هامة تجد عليه جميع أقاربك وأصدقاؤك ويمكنك متابعة أخبارهم التي يقومون بنشرها على صفاحتهم، ومن هنا يرغب الكثير من المستخدمين في إخفاء بعض الانشطة التي يقومون بها من إعجاب بصفحات وتعليق على بعض الأخبار، كما يرغب البعض في إخفاء كافة أخباره بالكامل للحصول على بعض الخصوصية.
إخفاء نشاطي عن الآخرين في الفيس بوك
اهم الخيارات التي يبحث عنها مستخدمي الفيس بوك وكافة مواقع التواصل الاجتماعي هي الخصوصية، حيث يفضل العديد من المستخدمين إخفاء جميع نشاطاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن الأصدقاء وعن أي شخص يدخل على البروفيل الخاص بهم، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة إخفاء جميع نشاطاتك على الفيس بوك عن الأصدقاء.
كيفية إخفاء صفحات الإعجاب في الفيس بوك
من خلال الخطوات التالية يمكنك إخفاء إعجابك بالصفحات عن الآخرين فلا يمكن لاحد من أصدقاءك معرفة إعجابك ببعض الصفحات على هذا الموقع، والخطوات هي:
- أولا قم بالذهاب إلي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك .
- قم بعمل تسجيل دخول بحسابك الشخصي على الفيس بوك ثم انتقل لصفحتك الشخصية .
- اسفل صورة الملف الشخصي قم بالضغط على المزيد أو More .
- من القائمة المنسدلة قم باختيار الإعجابات أو Likes .
- في الصفحة التالية قم بالضغط على الثلاث نقاط التي توجد على يمين الصفحة واختار خيار تحرير خصوصية الإعجابات الخاصة بك أو Edit the Privacy of your Likes.
- لتعديل الخصوصية قم بالضغط على علامة الكرة الأرضية وقم باختيار أنا فقط أو Only me وسيظهر لك علامة القفل المغلق دليل على لا احد سيتابع إعجابك بالصفحات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية إخفاء نشاطي عن الآخرين في الفيس بوك وإخفاء الإعجاب بالصفحات من الظهور للمتابعين والأصدقاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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