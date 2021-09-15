Iphone 13 أحدث هواتف شركة آبل | أهم المواصفات والسعر

Iphone 13 أحدث هواتف شركة أبل والذي تم الإعلان عنه مؤخراً ضمن المؤتمر السنوي الذي تعقده الشركة كل عام حيث تقوم بإطلاق أحدث إصدارات هواتفها. فقد قامت الشركة بالإعلان عن أربعة هواتف جديدة ضمن عائلة الـ13 تضم هذه السلسلة هواتف : Iphone 13 , Iphone 13 mini , iphone 13 pro ، وأخيراً Iphone 13 pro max. وفيما يلي نتعرف علي مواصفات هاتف Iphone 13.

مواصفات هاتف Iphone 13 :

‌يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 174 جراماً.

‌كما يأتي بخامات من الزجاج من الأمام والخلف ، وكذلك بإطار من الألومنيوم حول الهاتف.

‌وايضاً توجد طبقة حماية علي كل من الظهر والشاشة من نوع Corning Gorilla Glass.

‌يدعم تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

‌لكن لا يتوفر المنفذ الخاص بكارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة مساحة التخزين.

‌الهاتف يأتي مع مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 ، حيث يمكن أن يظل تحت الماء علي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة.

‌كما يدعم أيضاً Apple pay لتسهيل ربط الحسابات البنكية والتعاملات.

‌أما عن الشاشة فالهاتف يأتي بشاشة بحجم 6.1 إنش من نوع Super Retina XDR OLED ، تأتي بدقة 1170×2532 أي بمعدل كثافة 460 بكسل لكل إنش.

‌كما تأتي أيضاً مع أبعاد عرض 19.5:9 ، مع دعم الـHDR10 وخاصية الـDolby Vision.

‌كذلك وتصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 800 شمعة ، مع الاحتفاظ بمعدل التردد العادي 60 هيرتز.

‌وايضاً توجد طبقة علي الشاشة للحماية من البصمات والخدوش من نوع oleophobic coating.

‌يعمل الهاتف بنظام التشغيل الجديد والخاص من شركة آبل iOS 15.

‌كذلك يتوفر بالهاتف أحدث معالجات شركة آبل A15 Bionic ، والذي يأتي بدقة تصنيع 5 نانو متر.

‌المعالج يأتي سداسي النواة ، يحتوي علي نواتين للأداء والأربعة الأخري لتعزيز الكفاءة.

‌كما تتوفر كذلك وحدة معالجة رسومات GPU من الجرافيك رباعية النوي ، مع محرك عصبي جديد Neural Engine بـ16 نواة

‌ يتوفر الهاتف بثلاثة اصدارات لسعة التخزين : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، 256 جيجا مع 6 جيجا رام ، وأخيراً 512 جيجا مع 6 جيجا رام.

‌ذاكرة التخزين من نوع NVMe.

كاميرات هاتف Iphone 13 :

‌كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، الثانية خاصة بالعزل وتأتي بدقة SL 3D كما تطلق عليها شركة آبل True Depth.

‌الكاميرا الخلفية تأتي ثنائية : الأساسية بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.6 تدعم Dual pixel PDAF ، و sensor-shift stabilization (IBIS).

‌الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل أيضاً لكن مع فتحة عدسة F/2.4 خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بزاوية عريضة تصل إلي 120°.

‌الكاميرات تأتي مع دعم الـHDR والـPanorama ، كما يوجد كذلك فلاش ليد ثنائي Dual Tone.

‌يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 24/30/60 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل 30/60/120/240 إطار.

‌يدعم أيضاً خاصية Dolpy Vision HDR و stereo sound rec أثناء تصوير الفيديوهات.

‌وأخيراً يدعم الهاتف التثبيت الالكتروني GYRO-EIS.

مواصفات أخري للهاتف :

‌كما المتوقع يأتي الهاتف مع سماعات ستيريو تعطي تجربة صوتية مميزة ، لكن لا يوجد مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الاذن.

‌كذلك يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.

‌لا يدعم الهاتف شبكات الراديو FM.

‌يدعم الهاتف خاصية الـFace Id لالغاء قفل الهاتف ، والتي تعمل بمستشعر موجود بالكاميرا الأمامية.

‌كذلك يدعم الهاتف العديد من المستشعرات الأخري مثل : التقارب ، التسارع ، الجيروسكوب ، البوصلة ، وأيضاً الضغط الجوي.

‌لم تعلن الشركة عن سعة البطارية ، لكن أوضحت أنها من نوع ليثيوم أيون ، تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في زمن 30 دقيقة فقط.

‌مدخل الشحن من نوع Lightning, USB 2.0

‌تدعم أيضاً الشحن عن طريق الـMagSafe بقدرة 15 وات ، وشواحن الـQi الأخري بقدرة 7.5 وات.

‌يتوفر من الهاتف خمسة اختيارات من الألوان : الوردي ، الأسود ، الأزرق ، الأبيض ، والأحمر.

سعر هاتف Iphone 13 :

‌800$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 12570 جنية مصري.

‌900$ لنسخة 256 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 14140 جنية مصري.

‌1100$لنسخة 512 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 17280 جنية مصري.

تلك الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف في الأسواق العالمية ، وقد تختلف تلك الأسعار عند وصول الهاتف الأسواق العربية والمصرية.