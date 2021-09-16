كم سعر ايفون 13 في الامارات مواصفات هاتف ابل أيفون الجديد بالتفصيل

كم سعر ايفون 13 في الامارات بات يشغل جميع أبناء الدولة المهتمين إلى حدٍ بعيد بأخبار التكنولوجيا واقتناء المنتجات التقنية الجديدة خصوصًا الهواتف النقالة الذكية ولا سيما أن شركة آبل قد أعلنت عن إطلاق هاتفها الجديد الذي يحمل رقم (13) ضمن سلسلة هواتف آبل، وفيما يلي على موقع ثقفني وقسم أخبار التكنولوجيا ؛ سوف يتم توضح أهم مواصفات الهاتف وكذلك سعر ايفون 13 في الامارات العربية المتحدة بالتفصيل.

هاتف ايفون 13 الجديد

لقد تم الإعلان مؤخرًا عن بعض المواصفات الخاصة بهاتف ايفون 13 الجديد المقرر انطلاقه وإتاحته للمستهلكين بداية من يوم الجمعة 24 سبتمبر 2021م والذي يمكن الحجز المسبق له بداية من يوم 17 سبتمبر 2021م كما يلي:

سوف يعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 15 الجديد.

سعة البطارية كبيرة تفوق ايفون 12 ، وهذا يجعله يعمل لمدة أطول تبلغ ساعتين ونصف تقريبًا، وهي بطارية ليثيوم أيون لا يُمكن إزالتها من الهاتف.

تبلغ سعة الرامات لهاتف ايفون 13 برو ماكس حوالي 8 جيجيا بايت ، وهو يعمل بمعالج فئة apple A15

يعمل الهاتف بكاميرا رباعية فائقة الجودة.

المساحة الخاصة بالذاكرة الداخلية للهاتف تبلغ 512 جيجا بايت ، ويتوفر نسخة من هاتف ايفون 13 بسعة ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت.

تم صناعة إطار الهاتف من مادة الفولاذ المقاومة للصدأ.

هاتف ايفون 13 الجديد مقاوم للماء والصدأ وذرات الغبار.

يتوفر بعدة ألوان مميزة وأنيقة تناسب كافة الأذواق مثل الأزرق والبروزي والأسود وهناك بعض الألوان الجديدة والرومانسية لهاتف ايفون 13 مثل الوردي ولون النجوم.

يدعم الشحن السريع للبطارية ، وذلك بقدرة 25W.

يدعم الهاتف كافة شبكات الاتصالات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

كم سعر ايفون 13 في الامارات

تم الإعلان عن أسعار هاتف ايفون 13 iPhone وايفون 13 ميني iPhone 13 mini وكذلك هاتف ايفون برو ماكس iphone 13 pro max المتوقعة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون على النحو التالي: