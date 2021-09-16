نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر ايفون 13 في السعودية والإمارات والدول العربية ومواصفات الهاتف بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم سعر ايفون 13 في السعودية والإمارات والدول العربية يبحث العديد من محبي استخدام هواتف شركة أبل العالمية عن سعر ايفون 13 لشرائه والتمتع بالمميزات والتطورات التي قامت شركة أبل بوضعها في ايفون 13 وقد تداول بعض الأقاويل بأن شركة أبل سوف تقوم بإصدار مجموعة من الهواتف الجديدة والحديثة مثل (أيفون 13 برو ، أيفون 13 برو ماكس ، أيفون 13 ميني) وقد تم وضع الشركة في هذه المجموعة من الهواتف الكثير من المميزات حتى تتميز عن باقي الهواتف الأخرى وحيث أن البحث عن هذه الهواتف كبير فسوف نقوم من خلال مقالنا هذا بتوضيح المميزات التي توجد في ايفون 13 وأيضاً سوف نوضح سعر ايفون 13.

كم سعر ايفون 13 في السعودية والإمارات والدول العربية

يختلف سعر هاتف الايفون 13 من دولة إلى أخرى فسعره في المملكة العربية السعودية يختلف عن باقي الدول الأخرى سواء الدول العربية أو الدول الأجنبية ولهذا سوف نقوم بتوضيح سعر ايفون 13 في كل دولة وهذه الاسعار تكون كالآتي:

سعر هاتف الايفون 13 في المملكة العربية السعودية: يقدر بحوالي 4130 ريال سعودي.

وفي الإمارات يكون سعر ايفون 13 قد يبلغ 4025 درهم إماراتي.

أما سعر الهاتف ايفون 13 عالمياً يكون 1098 دولار أمريكي.

أما في مصر فقد يكون سعره 17.250 جنيه مصري.

ويقدر سعر ايفون 13 في العراق 1.315.640 دينار عراقي

مواصفات هاتف ايفون 13

يحتوي هاتف ايفون 13 على الكثير من المواصفات التي قامت شركة أبل بوضعها في الهواتف ايفون 13 الجديدة ولذلك سوف نقوم بذكر هذه المواصفات حتى يتعرف عليها من يريد إقتناء هاتف ايفون 13 وهذه المواصفات تتمثل في الآتي:

يحتوي هاتف ايفون 13 على كاميرا أمامية بدقة عالية 16 ميجا بكسل.

ويحتوي أيضاً على كاميرا خلفية رباعية عالية الدقة والجودة.

مقاس شاشة الايفون 13 تصل إلى 6.3 إنش.

يحتوي هاتف ايفون 13 على معالج من نوع ( apple a 14) سداسي النواة.

كما أن هاتف ايفون 13 يحتوي على بطارية عالية القدرة 4000 مللي أمبير تظل تعملل لفترة تفوق فترة عمل بطارية هاتف ايفون 12 بنحو 2 ساعة ونصف.

كما أن الهاتف توجد به خاصية مقاومة الغبار والماء أيضاً وذلك يكون تحت عمق قد يصل إلى 6 أمتار لمدة نصف ساعة دقيقة.

يصل وزن هاتف ايفون 13 إلى حوالي 228 جرام.

يدعم هاتف ايفون 13 جميع شبكات الجيل الثاني والثالث وأيضاً يدعم شبكات الجيل الرابع والخامس.

يحتوي هاتف ايفون 13 على اكثر من إختيار في الذاكرة وذلك يكون حسب الاختيار وهما كالتالي (128، 256 ، 512 ).

كما أن هاتف ايفون 13 يحتوي على سماعات ستيريو وأيضاً به مدخل سماعات بحجم 3.5 ملي متر.

هاتف ايفون 13 لا يدعم تشغيل راديو إف إم.

عيوب هاتف ايفون 13

يوجد في هاتف آيفون 13 بعض العيوب ولم تكون هذه العيوب كثيرة أو ضخمة ولكنها عيوب بسيطة وهي كالآتي:

لا يمكن لهاتف ايفون 13 أن يدعم كارت ميموري (بطاقة ذاكرة خارجية).

لا يوجد مع هاتف ايفون 13 منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ويجب القيام بتركيب سماعات مع مكان الشحن الخاص بالأيفون.

لا يأتي مع ايفون 13 رأس مخصصة حتى يتم إستخدام الشاحن.

الوان هاتف ايفون 13

قامت شركة أبل بتوفير هواتف آيفون 13 بالعديد من الألوان الجديدة والمميزة التي تناسب كافة الأذواق وهذه الألوان هي كالآتي:

اللون الأسود.

اللون الفضي.

اللون الذهبي.

اللون الوردي وهو لون جديد ومميز.

اللون الجرافيت.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على كم سعر ايفون 13 في السعودية والإمارات والدول العربية الأخرى بالتفصيل وقد ذكرنا أيضاً مواصفات ومميزات وعيوب هواتف آيفون 13 والألوان التي تم طرحها للهاتف.