iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max المواصفات والسعر في السعودية

أقامت شركة أبل المؤتمر السنوي لها يوم الثلاثاء الماضي بولاية كالفورنيا الأمريكية وأعلنت عن مجموعة جديدة من هواتف آيفون ومنذ ذلك الإعلان وتصدرت السلسلة الجديدة مؤشرات البحث للتعرف على الأسعار والمواصفات للهواتف الجديدة المعلن عنها حيص يستخدم الكثير من الناس هواتف أيفون ويتابعون بشغف اخر اصداراتها ومن خلال هذا المقال سوف نكشف لكم أهم مواصفات هاتفiPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max وأسعارها في المملكة العربية السعودية.

مواصفات هاتف iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max

ألوان الهواتف الجديدة المتوفرة فضي وذهبي ورصاصي داكن وأزرق سييرا.

وهاتفiPhone Pro حجم الشاشة 6.1 انش أما هاتف iPhone 13 Pro Max فحجم الشاشة 6.7 انش.

يوجد في كلاً من الهاتفين طبقة مقاومة للزيوت وبصامات الأصابع كما يدعم عرض لغات وأنظمة كتابة متعددة في نفس الوقت.

مقاومة الماء.

هاتفiPhone 13 Pro مدة تشغيل الفيديو من خلال الإنترنت تصل إلى عشرون ساعة أما مدة التشغيل للفيديو بدون الإنترنت تصل إلى إثنين وعشرون ساعة وتشغيل الصوت خمسة وسبعون ساعة أما هاتفiPhone 13 Pro Max مدة تشغيل الفيديو من خلال الإنترنت تصل إلى خمسة وعشرون ساعة وبدون الإنترنت تصل إلى ثمانية وعشرون ساعة أما تشغيل الصوت فتصل المدة إلى خمسة وتسعون ساعة.

يوجد وضع سينمائي جديد لتسجيل الفيديو.

مكالمات فيديو face time من خلال شبكة خلوية أو شبكة واي فاي.

نظام كاميرات pro بدقة وضوح عالية بنسبة 12mp كما يوجد أنماط للتصوير الفوتوغرافي وصور بورتريه بنمط ليلي مع كاميرات في الخلف ثلاثية عريضة وواسعة وتلسكوب وجميع الكاميرات المتوفرة تدعم الوضع الليلي ويوجد تحديد للموقع الجغرافي للصور كما يوجد نمط التصوير المتتابع.

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أسعار هواتف Iphone pro 13 و lphone pro max 13 في المملكة العربية السعودية

تحتل هواتف آيفون مرتبة متقدمة بين الهواتف الأكثر استخداماً في المملكة العربية السعودية حيث يقبل على شرائها الكثير من عاشقي تلك السلسلة وجاءت أسعار الهواتف الصادرة حديثاً في المملكة آيفون 13 برو بسعر 3750 ريال سعودي مما يعني بقيمة 1000 دولار أمريكي بينما سعر هاتف آيفون برو ماكس 13 فجاء بسعر 4125 ريال سعودي وبقيمة 1100 دولار أمريكي مع العلم بأن تلك الأسعار هي أسعار النسخة الأقل من الإصدارات الجديدة.