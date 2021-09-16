شركة آبل توجه رسالة تحذيرية عاجلة لمستخدميها بسبب برنامج خطير ينتهك الخصوصية

قامت شركة أبل عملاقة التكنولوجيا الأمريكية بتويجه رسالة هامة لجميع مستخدمي أجهزتها خلال هذه الفترة حول العالم، وإذا كنت تملك احد أجهزة آبل من هواتف أيفون أو أيباد أو الساعة الذكية أو لاب توب، حيث أكدت عليهم بضرورة عدم الانتظار وتحديث الجهاز الآن، وذلك بسبب برنامج التجسس المعروف بيجاسوس Pegasus.

شركة آبل توجه رسالة عاجلة لمستخدميها

ومن جانبه أوضح موقع “Makeuseof” أن المجموعة التابعة التابعة للكيان الصهيوني “NSO” تستغل خلال هذه الفترة خاصية المراقبة عن بعد دون أي تواصل، وذلك من خلال برنامج التجسس المعروف والشهير بين العديد من المستخدمين ” بيجاسوس”، حيث أنه أصبح السرطان الحالي للعديد من الأجهزة الذكية، وكشف مختبر “Citizen Lab” عن قيام المجموعة السابقة باختراق أجهزة آبل لعدد من الأشخاص رفيعة المستوى خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يملك برنامج التجسس الشهير عدد من التقنيات للمراقبة العالية والتجسس بجودة غير مسبوقة دون أي تنبيه للمستخدم، ويمكنهم الوصول إلى الرسائل والمكالمات والكاميرا والميكروفون دون أي تدخل للمستخدم.

كما كشف فريق العمل بمختبر “Citizen Lab” عن ثغرة في أحد إصدارت شركة آبل iOS 14.4 و iOS 14.6 متخطياً وضع الحماية والدخول الاضطراري، كما أكد رئيس هندسة الأمان في الشركة إيفان كرستيتش من خلال حواره مع صحيفة الجارديان البريطانية، أن تلك الاختراقات من برنامج بيجاسوس تكلف ملايين الدولارات من أجل القيام بعمليات التطوير، وغالباً ما يكون لها عمر افتراضي قصير، وأنها لا تشكل تهديد على الغالبية العظمى من المستخدمين، وأن الشركة تواصل العمل من أجل الدفاع عن جميع المستخدمين وإضافة طبقات حماية لأجهزة.

خطوات تحديث أجهزة آبل

يمكنك تحديث جهاز آبل من خلال عدد من الخطوات الهامة والبسيطة، سواء كان هاتف أيفون أو لاب توب أو أيباد، حيث يجب تحديثه الان من اجل مواجهة برنامج التجسس الشهير بيجاسوس وغيرها من البرامج الضارة