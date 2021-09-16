نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول ايفون 13 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول ايفون 13 في السعودية ، يترقب المواطنون نزول في المملكة العربية السعودية المواصفات والأسعار المتوقعة لفئة ايفون 13 و ايفون برو ماكس في السوق ، منذ أيام قد اعلنت شركة آبل عن صدور فئة جديدة من السلسلة الأشهر في العالم، حيث يعتبر المواطنون السعوديون أكثر الشعوب اهتماماً بالتكنولوجيا الحديثة خصوصاً التي تقدمها شركة تصنيع iphone ، قامت الشركة إطلاق الهواتف أبل الجديد والإعلان عن سعر وموعد نزوله في الأسواق.كما يمكن الحصول على الهاتف قبل موعد نزول ايفون من خلال حجز الهاتف من جرير المملكة العربية السعودية.

مواصفات وسعر ايفون 13

تأتي سلسلة هواتف آيفون بعدد من النسخ المختلفة، وذلك لتوفير الهاتف لكل طبقة من فئات المجتمع على حسب طريقة استخدام الهاتف.فقد أصدرت الشركة ما يلي:

أولاً هاتـف iphone 13 العادي.

ثانياً أيفون 13 ميني.

ثالثاً الايفون 13 pro.

رابعاً الايفـون 13 pro max.

وتأتي كل من هذه الجولات بمميزات تختلف كل منها عن غيرها، وذلك لتقديم عند موعد نزول الايفـون apple في المملكة ، و أن يتوافر متطلبات جـميع الفئات.

موعد نزول ايفون 13 في السعودية

يتساءل الجميع عن موعد نزول الايفون الجديد في السعودية المواصفات والأسعار الخاصة بكل فئة من هـواتف أبل الذكية.وقد أعلنت شركة متى ينزل ايفون 13 بـرو في الأسواق السعودية ، حيث تم تحديد موعد إطلاق و نـزول آيفون كذلك الخليج موعد نزول آيفون 13 العادي و ايفون بـرو و البرو ماكـس.وقد تحدد موعد نزول هاتف iphone 13 آيفون في السعودية بداية من 24 من شهر سبتمبر ، فهذا الموعد هو موعد وصـول الهواتف في أبل استور المملكة العـربية السعودية .

متى يتم الطلب المسبق لهاتف أيفون الجديد

يرغب الكثير في الحصول على iphone 13 كطلب مسبق قبل موعد نزول ايفون 13 الجديد في المحلات، حيث وفرت مكتبة جرير إمكانية حجز موعد وصول هاتف iphone في السعودية .فهواتف الايفـون تعتبر أحد أكبر الهواتف شهرة في العالم كله، حيث تشتهر تلك الجوالات بالسرعة وجودة الشاشة، لذا فهي تنافس شركة سامسونج في الاسواق العالمية في مجال التكنولوجيا.

مواصفات ايفون 13 في السعودية وأسعاره

ومن المـواصفات ايفون التي تم تحديها في مؤتمر أبل سيكون على حسـب نوعية الـهاتف التي ستقوم بشراءه، حيث يوجد عدد من الهواتف التي تم إعلان عن موعد نزول في الأسـواق، والذي سوف يختلف كل هاتف في المـواصفات والأسعار عن غيره.

مواصفات ايفون 13 العادي

تأتي شاشة الهـاتف بحجم 6.1 إنش.

نوع المعالج الجديد A15 الأقوى بنسبة 20% عن الجيل السابق.

تأتي سعة البطارية للهاتف بمدة أطول 1.5 ساعـة عن هواتف ايفون 12.

الكاميرا الخلفية الرباعية:

الأولى بدقة 12 ميجا بيكسل.

الثانية بدقة 12 ميجا بيكسل أيضاً.

الثالثة تأتي بدقة 63 ميجا بيكسل.

والأخيرة كاميرا تيلي فوتو.

يدعم الهـاتف سعة شريحة واحدة إما نوع nano sim أو النوع eSIM كما أعلن عند نزول ايفون.

الهاتف مقاوم للماء بصورة ممتازة حيث يمكن أن يصل إلى عمق ماء 6 متر.

يمكن للهاتف آيفون 13 الجديد أن يظل نصف ساعة تحت الماء.

الهاتـف مقاوم للخدوش والأتربة.

أما بالنسبة للشاشة فهذه هي مفاجأة موعد إطلاق هاتف iphone حيث تأتي الشاشة بمعدل 60 هيرتز ل iphone العادي ولكن تحديث جديد 120 هيرتز في الايفون 13 برو.

الشاشة من نوع LTPO.

فهذه هي جميع التفاصيل الخاصة iphone13 العادي و المتوقع موعد نزول ايفون 13 في السعودية بعد الإعلان من شركة أبل الأمريكية في تاريخ 24 سبتمبر في ابل استور المملكة العربية السعودية.

وبإمكانك الحصول على الجوال من خلال الحجز من مكتبة جرير السعودية قبل موعد نزول آيفون الجديد في الأسـواق المملكة العربية السعودية.