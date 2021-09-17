الأجهزة التي تدعم iOS 15 الجديد لهواتف الايفون

الأجهزة التي تدعم iOS 15 التحديث الجديد لنظام التشغيل ضمن سلسلة هواتف آيفون هي السؤال الذي يشغل تفكير كافة مستخدمي هواتف الايفون بعدما أعلنت شركة أبل عن صدور تحديث جديد لنظام التشغيل خاصتها وهو نظام iPhone 15 operating system، وفيما يلي سوف يتم توضيح مواصفات ومميزات هذا التحديث والهواتف التي يدعمها.

تحديث نظام ايفون iOS 15

من المنتظر أن يكون التحديث الجديد من نظام التشغيل ابل ايفون ١٥ متاح للأجهزة بداية من يوم الاثنين الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١م وهو الموافق يوم ١٣ صفر ١٤٤٣ ه‍ أيضا ، وسوف يتم إرسال إشعار للمستخدمين يفيد بأن التحديث الجديد قد أصبح متاح للتثبيت على الجهاز ، كما يُمكن الدخول إلى الإعدادات ثم تحديثات النظام واختيار الحصول على التحديث الجديد.

الأجهزة التي تدعم iOS 15 الجديد

لقد تم الإعلان عن قائمة الهواتف التي تدعم نظام التشغيل ابل ايفون ١٥ الجديد والتي لا بد أن تدعم شريحة A12 Bionic أو الأحدث ولقد تلك القائمة جاءت على النحو التالي:

هاتف iPhone xs

هاتف iPhone اكس اس ماكس.

هاتف ايفون xr

هاتف ايفون iPhone 11 وكذلك هاتف ايفون ١١ برو ، وهاتف ايفون ١١ برو ماكس.

هاتف ايفون اي اي iPhone SE الجيل الثاني.

سلسلة هواتف آيفون ١٢ بما فيها: (iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone 12 pro , iPhone 12 pro max).

سلسلة هاتف ايفون ١٣ الجديد من ابل وكذلك ايفون 13 ميني وأيضاً ايفون ١٣ برو ماكس

يدعم نظام تشغيل iOS 15 أيضا أجهزة الآي باد مثل ايباد ميني الجيل الخامس ، وايباد اير الجيل الثالث و الرابع ، ويدعم النظام كذلك أجهزة iPad الجيل الثامن

مميزات تحديث نظام iOS الجديد

تم توضيح بعض التحسينات التي قد جاء بها نظام iOS والتي قد غابت عن آخر إصدار قد طرحته ابل ، وهو iOS 14.8 على النحو التالي: