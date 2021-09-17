نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأجهزة التي تدعم iOS 15 الجديد لهواتف الايفون في المقال التالي
الأجهزة التي تدعم iOS 15 التحديث الجديد لنظام التشغيل ضمن سلسلة هواتف آيفون هي السؤال الذي يشغل تفكير كافة مستخدمي هواتف الايفون بعدما أعلنت شركة أبل عن صدور تحديث جديد لنظام التشغيل خاصتها وهو نظام iPhone 15 operating system، وفيما يلي سوف يتم توضيح مواصفات ومميزات هذا التحديث والهواتف التي يدعمها.
تحديث نظام ايفون iOS 15
من المنتظر أن يكون التحديث الجديد من نظام التشغيل ابل ايفون ١٥ متاح للأجهزة بداية من يوم الاثنين الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١م وهو الموافق يوم ١٣ صفر ١٤٤٣ ه أيضا ، وسوف يتم إرسال إشعار للمستخدمين يفيد بأن التحديث الجديد قد أصبح متاح للتثبيت على الجهاز ، كما يُمكن الدخول إلى الإعدادات ثم تحديثات النظام واختيار الحصول على التحديث الجديد.
الأجهزة التي تدعم iOS 15 الجديد
لقد تم الإعلان عن قائمة الهواتف التي تدعم نظام التشغيل ابل ايفون ١٥ الجديد والتي لا بد أن تدعم شريحة A12 Bionic أو الأحدث ولقد تلك القائمة جاءت على النحو التالي:
- هاتف iPhone xs
- هاتف iPhone اكس اس ماكس.
- هاتف ايفون xr
- هاتف ايفون iPhone 11 وكذلك هاتف ايفون ١١ برو ، وهاتف ايفون ١١ برو ماكس.
- هاتف ايفون اي اي iPhone SE الجيل الثاني.
- سلسلة هواتف آيفون ١٢ بما فيها: (iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone 12 pro , iPhone 12 pro max).
- سلسلة هاتف ايفون ١٣ الجديد من ابل وكذلك ايفون 13 ميني وأيضاً ايفون ١٣ برو ماكس
- يدعم نظام تشغيل iOS 15 أيضا أجهزة الآي باد مثل ايباد ميني الجيل الخامس ، وايباد اير الجيل الثالث و الرابع ، ويدعم النظام كذلك أجهزة iPad الجيل الثامن
مميزات تحديث نظام iOS الجديد
تم توضيح بعض التحسينات التي قد جاء بها نظام iOS والتي قد غابت عن آخر إصدار قد طرحته ابل ، وهو iOS 14.8 على النحو التالي:
- يدعم إمكانية فتح الهاتف عبر خاصية Face ID وذلك في أثناء ارتداء المستخدم القناع أيضاً.
- يمن التحكم في التطبيقات وإيقاف التتبع من قبل المستخدمين للتخلص من التتبع الدعائي لبعض الشركات.
- يمكن اختيار صوت Siri من بين أربعة أصوات مختلفة ومتنوعة.
- يتيح التطبيق الجديد إمكانية مشاركة مكالمات FaceTime مع المستخدمين ومستخدمي اندرويد أيضاً.
- أصبحت مشاركة الرسائل عبر iMessage أسهل كثيرا عن ذي قبل.
- تم تحسين اتجاهات الخرائط أيضاً عبر تحديث iOS 15
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