طريقة سحب وايداع فلوس من الصراف بدون بطاقة و الدفع بكود QR في المتاجر

طريقة سحب وايداع فلوس من الصراف ؛ انتشرت المحافظ الالكترونية كثيرًا، وأصبحت وسيلة سهلة يمكن من خلالها إنهاء المعاملات المالية، سواء أكان بالسحب أو بالإيداع، وقد يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة السحب أو الإيداع في المحفظة الالكترونية بدون بطاقة، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على كيفية إجراء المعاملات المالية بدون بطاقة.

طريقة سحب وايداع فلوس من الصراف

أصبحت أغلب ماكينات الصراف الآلي ويمكن أن يكون جميعها أيضًا إمكانية سحب الفلوس بدون بطاقة، باستخدام المحافظ الالكترونية بخطوات بسيطة مثل:-

إدخال بيانات تسجيل الدخول لتطبيق المحفظة الالكترونية.

تحديد رمز السحب في ماكينة ال ATM.

إدخال الرقم المراد سحبه من المحفظة الالكترونية.

إدخال كلمة المرور الخاصة بالمحفظة مع ضرورة معرفة أنه سيتم عرض رمز حماية OTP.

ثم الضغط على أيقونة سحب النقود بالماكينة بدون بطاقة.

ثم اختيار خدمات المحفظة الإلكترونية ثم اختيار خدمة السحب النقدي.

يجب إدخال رقم هاتف المحفظة الإلكترونية المطلوب سحب المال منه.

ثم إدخال كلمة المرور التي يتم إرسالها على المحفظة الالكترونية، وإدخال المبلغ المراد سحبه.

طريق ايداع فلوس للمحفظة الإلكترونية بدون بطاقة

كما وضحنا طريقة سحب الفلوس بدون بطاقة، الآن سنوضح طريقة ايداع الفلوس في المحفظة الالكترونية بخطوات بسيطة مثل:-

يتم اختيار الخدمات النقدية بدون بطاقة عند الوصول لماكينة الصراف الآلي.

ثم اختيار المحفظة الالكترونية.

ثم الضغط على الإيداع النقدي.

إدخال رقم الهاتف الذي يحتوي على المحفظة الالكترونية.

إدخال كلمة المرور التي يتم إرسالها على رقم الهاتف.

ثم اختيار المبلغ المراد إيداعه بالمحفظة في الجزء الخاص بالايداع.

ثم الانتظار حتى يتم ملاحظة أن الإيداع تم بشكل صحيح.

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