نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الاتحاد الأسيوي بجودة HD قرعة دوري ابطال آسيا 2021 مشاركة ثلاثي الديربي الخليجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الاتحاد الأسيوي الناقلة بشكل مجاني للعديد من المباريات والبطولات الاسيوية والناقلة لقرعة دوري ابطال اسيا اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 عبر قناتها المفتوحة بتقنية اتش دي عالية الجودة وأيضا من خلال قناتها الخاصة على يوتيوب، وتنطلق اليوم الجمعة قرعة الفرق الاسيوية المتأهلة لربع النهائي للتعرف على الفرق المتواجهة والتي يتم تأهلها للدول النهائي بالدوري الاسيوي.

الفرق الاسيوية المتأهلة لدور الربع النهائي

البطولات التي تقوم القناة بنقلها

تقوم القناة المفتوحة بنقل بطولة دوري ابطال اسيا وكاس رئيس الاتحاد الاسيوي ومباريات التصفيات الأوليمبية في القارة الصفراء وبطولة كأس أسيا لكرة القدم، وتتأهل العديد من الفرق العربية في المباريات النهائية للبطولات الاسيوية الكبرى بما يجذب لمتابعة القناة الرسمية والمفتوحة على نايل سات محبي ومشجعي تلك الفرق.

قرعة دوري ابطال اسيا 2021

تقام تلك القرعة يومي الجمعة 17 سبتمبر 2021 في وسط ترقب كبير من مشجعي الفرق العربية لتأهل الفرق العربية الكبيرة للنهائي، وتكون تلك الفرق الكبيرة المشاركة بالديربي الخليجي مثل فريق الهلال والنصر وأيضا فريق الوحدة الإماراتي

توقيت قرعة دوري ابطال اسيا اليوم

تذاع على الهواء مباشرة اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 الموافق العاشر من صفر 1443 في التوقيتات التالية:

في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تكون في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة.

بينما يتم نقلها في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يتم نقلها في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت جرنتش.

تردد قناة الاتحاد الأسيوي بجودة HD

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11641 5/6 27500 أفقي الفرق المتأهلة لقرعة دوري ابطال اسيا

الغرب الشرق برسبوليس أولسان الوحدة ناجويا الهلال بوهانج ستيلرز النصر جيونبوك

الأماكن والملاعب التي تقام فيها مباريات الفرق المتأهلة

تقوم الفرق التي يتقرر تواجهها معا اليوم بالتنافس على عدد من الملاعب المقررة مسبقا وهم ملعبين، حيث تقرر أن يتم تخصيص ملعب لفرق الشرق وملعب آخر لفرق الغرب، حيث تلعب مباريات الشرق في ملعب استاد جيونجو كأس العالم بأمريكا الجنوبية بينما تلعب مباريات الغرب على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، وسط ترقب كبير من أن تتاح المشاركة الجماهيرية من الشعب السعودي وقتئذ.