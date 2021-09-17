نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات مذهلة % 35 على جوالات سامسونج وهواوي بأنواعها من اكسترا السعودية جدة اغتنم الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات مذهلة % 35 على جوالات سامسونج وهواوي بأنواعها من اكسترا السعودية جدة سارع واغتنم الفرصة، يقدم معرض اكسترا السعودية مجموعة من التخفيضات المذهلة على الجوالات والساعات الإلكترونية، ومن ضمن التخفيضات عروض خاصة على جوالات سامسونج وهواوي، جميع تلك الجولات مع ضمان عامان سارع واغتنم الفرصة الذهبية، تخفيضات مذهلة % 35 على جوالات سامسونج وهواوي بأنواعها من اكسترا السعودية جدة سارع واغتنم الفرصة.

تخفيضات مذهلة % 35 على جوالات سامسونج

يتوفر جوال سامسونج نوت 20 الترا 5G مع 256 جيجا بايت باللون الأبيض، والسعر 4443 ريال بدلاً من 5149 ريال توفير 706 ريال 14 % وتسهيل التقسيط الشهري بمبلغ 213 ريال، كما يتوفر جوال سامسونج S20 الترا 5G مع 128 جيجا بايت باللون الأبيض، توفير 1152 ريال 23 %ليصبح سعر الجوال 3887 ريال، بدلاً من 5039 ريال أو التسهيل عن طريق التقسيط الشهري 186 ريال، كما يتوفر جوال سامسونج جالاكسي زد فولد 2 مع 256 جيجا بايت باللون البرونزي، قطعتين وليست قطعة واحدة مع توفير 800 ريال، ليصبح سعر الجوال 7999 ريال بدلاً من 7199 ريال، تخفيض 10 %ويمكنك التسهيل عن طريق دفع قسط شهري 344 ريال.

تخفيضات مذهلة على جوالات هواوي

يتوفر جوال هواوي Mate 30 Pro مع 256 جيجا بايت باللون الفضي، توفير 1315 ريال تخفيض 34 % ليصبح سعر الجوال 2624 ريال، بدلاً من 3939 ريال ويمكنك التسهيل عن طريق دفع قسط شهري 126 ريال، كما يتوفر جوال هواوي P 40 Pro الجيل الخامس مع 256 جيجا بايت باللون الأسود، توفير 497 ريال تخفيض 13 %ليصبح سعر الجوال 3332 ريال، بدلاً من 3829 ريال ويمكنك التقسيط عن طريق دفع قسط 160 ريال شهرياً.

يتوفر جوال هواوي نوفا 7SI الجيل الخامس مع 128 جيجا بايت باللون البنفسجي، توفير 156 ريال % 10 ليصبح السعر 1443 ريال بدلاً من 1599 ريال، ويمكنك تسهيل السداد عن طريق دفع قسط شهري 69 ريال، كما يتوفر جوال هواوي نوفا 7I مع 128 جيجا بايت باللون الوردي، توفير 172 ريال % 15 ليصبح سعر الجوال 977 ريال، بدلاً من 1149 ريال ويمكنك التسهيل ودفع قسط شهري 47 ريال فقط.

يتوفر جوال هواوي نوفا 7 الجيل الخامس مع 256 جيجا بايت باللون الفضي، توفير 234 ريال % 13 ليصبح سعر الجوال 1665 ريال، بدلاً من 1899 ريال ويمكنك التسهيل ودفع قسط شهري 80 ريال، كما يتوفر جوال هواوي واي 8 بي مع 128 جيجا بايت باللون الكريستالي، توفير 153 ريال % 17 ليصبح سعر الجوال 777 ريال، بدلاً من 930 ريال ويمكنك التسهيل ودفع قسط شهري 38 ريال فقط، تخفيضات مذهلة % 35 على جوالات سامسونج وهواوي بأنواعها من اكسترا السعودية جدة سارع واغتنم الفرصة.