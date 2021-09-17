ما هي الطريقة الصحيحة لإنشاء حساب ابل أستور علي الجوال أو علي جهاز اللاب توب, يمتلك الكثير من الأشخاص جوال ولاب توب من ماركت ابل ويرغبون في معرفة كيفية إنشاء حساب علي ابل أستور الخاص بأجهزة آيفون, ومن خلال ابل أستور يمكن لأي شخص أن يقوم بتنزيل البرامج والتطبيقات المختلفة التي يحتاجها أن تكون في جواله, ولكن هناك بعض التطبيقات التي تظهر في دولة ولا تظهر في دولة آخري لذا في هذا المقال سوف نوضح كيفية إنشاء حساب علي ابل أستور لدولة السعودية.

خطوات إنشاء حساب علي ابل أستور سعودي علي الجوال

يمكن لأي شخص يحمل جوال الآيفون أن يقوم بإنشاء حساب علي ابل أستور سعودي من أجل تنزيل اجدد وأحدث التطبيقات المختلفة التي يريد استعمالها, إليكم خطوات إنشاء حساب علي ابل استور سعودي.