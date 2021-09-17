نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إنشاء حساب علي ابل أستور سعودي في المقال التالي
ما هي الطريقة الصحيحة لإنشاء حساب ابل أستور علي الجوال أو علي جهاز اللاب توب, يمتلك الكثير من الأشخاص جوال ولاب توب من ماركت ابل ويرغبون في معرفة كيفية إنشاء حساب علي ابل أستور الخاص بأجهزة آيفون, ومن خلال ابل أستور يمكن لأي شخص أن يقوم بتنزيل البرامج والتطبيقات المختلفة التي يحتاجها أن تكون في جواله, ولكن هناك بعض التطبيقات التي تظهر في دولة ولا تظهر في دولة آخري لذا في هذا المقال سوف نوضح كيفية إنشاء حساب علي ابل أستور لدولة السعودية.
خطوات إنشاء حساب علي ابل أستور سعودي علي الجوال
يمكن لأي شخص يحمل جوال الآيفون أن يقوم بإنشاء حساب علي ابل أستور سعودي من أجل تنزيل اجدد وأحدث التطبيقات المختلفة التي يريد استعمالها, إليكم خطوات إنشاء حساب علي ابل استور سعودي.
- قم بالدخول علي متجر ابل استور.
- يتم النقر فيما بعد علي إنشاء حساب جديد.
- ثم يتم كتابة البريد الإلكتروني في المكان المخصص له.
- ثم يتم كتابة رقم مرور بحيث يكون في ذاكرتك علي طول, ثم يتم تأكيده مره آخري.
- ثم يتم اختيار الدولة التي تريدها وهي المملكة العربية السعودية.
- ثم يتم الموافقة على الشروط والأحكام ثم النقر بعدها علي التالي.
- ثم يتم كتابة البيانات المطلوبة مثل نوع الشخص إذا كان ذكر أو انثي ثم يتم كتابة الاسم الأول ثم الاسم الثاني بعد ذلك يتم كتابة تاريخ الميلاد.
- سوف يعرض عليك بعض الأسئلة التي يجب أن تقوم بالإجابة عليها.
- بعد الانتهاء من الإجابة علي الأسئلة قم باختيار العنوان الخاص بك, ثم تقوم بعدها بكتابة رقم جوالك السعودي.
- ثم النقر بعد ذلك علي التالي, ليقوم ابل استور بإرسال لك رسالة تفعيل علي الايميل الذي قمت بإدخاله من قبل.
- يتم التوجه إلي أيميلك وتفعيل حسابك الجديد علي ابل استور, وذلك من خلال نقل الكود المرسل علي الايميل في المكان المخصص له في ابل استور لتفعيل الحساب.
- بعد الضغط علي أيقونة التفعيل وتأكد الاستور من صحة الكود سوف يقوم بإدخالك علي التطبيقات ومن هنا تستطيع تحميل ما تشاء.
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