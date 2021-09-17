أحصل علي 1900 جوهرة من الموقع الرسمي الخاص بشحن جواهر فري فاير

من خلا المواقع الرسمية الخاصة بشحن جواهر فري فاير، تستطيع الشحن بطريقة سريعة ومضمونة، فقد يهتم الكثير ممن لاعبين فري فاير بالبحث عن اكثر طريقة مضمونه وامنه لشحن جواهر فري فاير، فقد تعطي الجواهر الكثير من الأهمية للعبة من حيث إنها تعطي الإثارة والجذب للاعب والتي يستطيع اللاعب من خلالها تغير الأشخاص داخل اللعبة وتغير الملابس وشراء الأسلحة، فقد حصلت فري فاير منذ إنشاءها علي الملايين من الإعجابات حول العالم منذ أن تم إصدارها في عام 2017 ديسمبر، والتي قد حصلت اللعبة علي افضل لعبة شعبية في تصويت متجر جوجل بلاي والتي أصبحت اللعبة اكثر تحميلات من بين جميع الألعاب الأخري.

طريقة شحن جواهر فري فاير من موقع اورنج

موقع اورنج من اكثر المواقع المضمونة لشحن جواهر فري فاير واكثر مصدقيه والتي تقدم الكثير من العروض للاعبين الخاصة بشحن جواهر فري فاير، حيث يقدم موقع اورنج افضل عروض للاعبين، حيث يمكن للاعب شحن كمية من جواهر فري فاير ويمنح الموقع ضعف الجواهر مجانا التي تم شحنها، ويمكن الشحن من خلال الموقع بتتبع الخطوات التي سوف نوضحها كالتالي:

يتوجب الدخول علي موقع Shop2game. عليك اختيار البلد واختيار صورة لعبة فري فاير. يتوجب توافر رصيد أولا علي الحساب الخاص بك. يتوجب تسجيل الدخول داخل الموقع من خلال تسجيل معرف اللعبة الآي دي. قم بالضغط علي أيقونة “أنا لست برنامج ربوت” عليك اختيار طريقة الدفع التي تناسبك وهي “اورنج المغرب” عليك بتغير عدد الجواهر التي ترغب في الحصول عليها. قم بإدخال رقم الهاتف الجوال. سوف يتم ارسال رسالة من خلال رقم الهاتف الجوال تحتوي علي كود. قم بإدخال الكود وإرساله مره أخري. يمكن للعاب الذهاب إلي الموقع مرة أخري وسوف يجد انه قد تم العملية بنجاح.

شحن جواهر فري فاير

يستطيع اللاعب شحن جواهر فري فاير منن خلال موقع ايزي باي فور نت، وسوف يتم فتح الصفحة الرئيسية التابعة للموقع بها الكثير من الألعاب المختلفة، عليك الوقوف عند صورة شحن جواهر فري فاير واختيار عدد الجواهر التي ترغب بها وطريقة الدفع المناسبة لك.