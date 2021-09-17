سعر ايباد ميني 2021 الجديد مواصفات ومميزات iPad Mini 6 2021

سعر ايباد ميني 2021 الجديد التي أعلنت عنه شركة آبل Apple بشكل رسمي، خلال إعلانها عن هواتف آيفون 13 الجديدة، وقد أوضحت خلال إعلانها عن ايباد ميني iPad Mini 6 الجديد عن أهم مواصفات ومميزات هذا الجهاز من شركة آبل، حيث تم تصميمه بشكل جديد كليا بما يتسق مع ايباد اير وايباد برو الجديد، كما زود بمعالج A15 bionic والذي يعتبر المعالج الأقوى من آبل حتى الآن، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع من خلال منفذ USB-C، كمت يدعم هذا الجهاز شبكات الجيل الخامس، والجيل الثاني من القلم الرقمي Apple pencil.

مميزات ايباد ميني 2021 الجديد iPad Mini 6

يتميز ايباد ميني 2021 الجديد بشاشة Liquid Retina بقياس 8.3 بوصة، ومزودة بتقنية True Tone ومعدل السطوع 500 شمعة.

يأتي iPad Mini 6 ايباد ميني 2021 مزودا بمعالج A15 Bionic الأقوى من شركة آبل الذي يعمل به هواتف ايفون 13، يعمل على توفير أداء أسرع بنسبة 40 %، كما يعمل على معالجة الرسومات بنسبة تصل إلى 80 %.

مزود بمستشعر للبصمة الأصابع Touch ID مدمع مع زر الطاقة بالأعلى.

يدعم جهاز ايباد ميني 2021 شبكات الجيل الخامس 5G وتقنية Wi-Fi 6.

مزود بكاميرا أمامية فائقة بدقة 12 ميجا بكسل، كما يدعم ميزة Center Stage التي تمنح المستخدم تجربة أفضل في إجراء مكالمات الفيديو.

يتوفر جهاز ايباد ميني 2021 من الشركة ب 4 ألوان متنوعة، وهي الوردي والفضي والبنفسجي والرمادي.

يدعم الجيل الثاني من القلم الرقمي Apple Pencil، من أجل تسجيل الملاحظات أو الرسم أو الكتابة بكل سهولة، والذي يتصل مغناطيسيا بالجهاز، ويتم شحنه لاسلكيا.

سعر آيباد مينى 2021 الجديد

تتوفر الطرازات التي تدعم الواي فاي من جهاز ايباد ميني 2021 بسعر يبدأ من 499 دولار أمريكي، والأجهزة التي تدعم الواى فاى والاتصال بالإنترنت عبر شبكات المحمول يبدأ سعرها من 649 دولار، والتي تصل السعة التخزينية لها من 64 أو 256 جيجابايت بمجموعة متنوعة من الألوان الأربعة والتي تتضمن الوردي والرمادي والأرجواني والفضي.

تصميم جهاز ايباد ميني 2021

منحت شركة آبل iPad Mini 6 نفس تصميم ايباد برو وايباد اير، حوافه مستوية ومسطحة، كما استغنت عن زر Home على الجهة الأمامية وقامت الشركة باستبداله بزر علوي مدمج به، وكما زود بمستشعر بصمات الأصابع أيضا Touch ID بهدف تأمين الجهاز، وتوفير إمكانية مصادقة عمليات الدفع بما يتناسب مع خدمة Apple Pay.