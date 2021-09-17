هاتف Nokia XR20.. مواصفات وسعر هاتف نوكيا الجديد وهل سينجح في الأسواق

هاتف Nokia XR20 مواصفاته وسعره، لقد زاد معدل البحث في الآونة هذا الهاتف وعن مواصفاته وسعره، وهو الهاتف الجديد الذي تم إصداره من شركة نوكيا العريقة، وشركة نوكيا الفنلندية الأصل هي من أوائل رواد الشركات في صناعة الهاتف المحمول في العالم، في هذا المقال سوف نقوم باستعراض مواصفات الهاتف وسعر فقط تابعونا.

هاتف Nokia XR20 مواصفاته وسعره

وقد اتى هاتف نوكيا XR20 بتصميم مميز وإمكانيات خاصة، وصمم الهاتف مضاد للماء وتم وضع معالج قوى وموفر للطاقة، فقد قررت شركة نوكيا ان تدخل بالهاتف التحدي مع المنافسين فاتت بتحفتها الفنية الموبيل نوكيا اكس ار.

مواصفات Nokia XR20

صمم الهاتف بمواد مقاومة للمياه والصدمات والحرارة.

كما صمم بشكل يعتمد على الزجاج من النوع Gorilla Glass Victus لجعل الشاشة مقاومة للخدش.

تم توفير مكان لوضع خطين Nano ويدعم خدمة الشبكات 5G.

يعمل بنظام Android 11.

والــ معالج هو: Snapdragon 480 5G

حجم الشاشة هو 6.67 بوصة.

بالنسبة الكاميرا الخلفية: تعمل بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8/F.

والكاميرا الخلفية الاضافية: تعمل بدقة 13 ميجا بكسل عريضة جداً وبفتحة عدسة 2.4/F.

كما تم تزويد الكاميرا الخلفية بفلاش ليد مزدوج، وفلاش ليد ثاني، Zeiss optics، HDR، تصوير بانوراما.

بالنسبة الكاميرا الأمامية: تعمل بدقة 13 ميجا بكسل

اما البطارية، تعمل بـ 4630 مللي أمبير.

ومتوفر خاصية الشحن السريع بقدرة 18W.

والبطارية تدعم الشحن الا سلكي بقدرة 15W.

وزن الهاتف: 248 جرام.

سمكه: 10.64 ملم.

ألوانه: الأسود والأزرق.

نوع السماعات ستيريو.

كما يوجد بالهاتف مستشعر لصمات الأصابع من الجانب.

يوجد بالهاتف منفذ USB-C للشحن.

وتوفير تقنية Wi-Fi.

كما تم دعم الهاتف ببلوتوث من نوع 5.1.

سعر Nokia XR20

تم إصدار الهاتف بلونين الأزرق والأسود، وبنسختين:

النسخة الأولى هي 64 جيجابايت والرامات 4 جيجابايت والنسخة الثانية هي 128 جيجابايت والرامات 6 جيجابايت

سعر الهاتف بالولايات المتحدة الأمريكية 550 دولار أمريكي.

وتم تسعير الهاتف في المملكة العربية السعودية بـ 2077 ريال سعودي.

واتى سعر الهاتف بجمهورية مصر العربية 8643 جنية مصري.

كما قدر سعر الهاتف بالأمارات هو 2,034 درهم إماراتي.

واتى سعر الهاتف بالهند 41,250 روبية هندي.

حدد سعر الهاتف بالعراق 808,499 دينار عراقي.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم متابعينا جميع المعلومات التي تخص هاتف Nokia XR20 مواصفاته وسعره وسعر بالدولار الأمريكي والجنية المصري. والريال السعودي.