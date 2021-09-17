نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Iphone 13 pro الهاتف الجديد من آبل | أهم المميزات والعيوب والسعر في المقال التالي

Iphone 13 pro أحدث إصدارات شركة آبل من الهواتف الذكية والتي تم الإعلان عنها مؤخراً ضمن مؤتمر الشركة السنوي ، والذي تعرض فيه الشركة هواتفها والتي ينتظرها العديد من المستخدمين حول العالم. جاء الهاتف مع مجموعة من الهواتف الأخري والتي شملت هواتف : Iphone 13 mini , iphone 13 , iphone 13 pro.وأخيراً Iphone 13 pro max. مواصفات هاتف Iphone 13 pro : ‌يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 204 جراماً ، فهو اثقل من الهاتف الآخر Iphone 13.

‌الخامات المصنوع منها الهاتف تأتي من الزجاج في الأمام والخلف ، مع وجود إطار حول الهاتف من الـStainless steel.

‌كذلك يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

‌لكن لا يتوفر منفذ إضافي خاص بإضافة كارت ميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين وذلك كعادة هواتف شركة آبل.

‌كما أن الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 ، حيث يمكن أن يبقي تحت الماء علي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة.

‌كذلك يدعم أيضاً Apple pay لتسهيل المعاملات البنكية.

‌بالنسبة للشاشة فالهاتف يأتي مع شاشة بحجم 6.1 إنش من نوع Super Retina XDR OLED ، تأتي بدقة 1170×2532 بكسل مع معدل كثافة 460 بكسل لكل إنش.

‌تدعم الشاشة خاصية Dolpy Vision و HDR10 ، مع دعم الترددات العالية حتي 120 هيرتز أيضاً.

‌كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي 1000 شمعة كقيمة قياسة ، و 1200 شمعة كأقصي قيمة.

‌كذلك يوجد أيضاً علي الشاشة طبقة oleophobic coating للحماية من البصمات والخدوش.

‌يأتي الهاتف مع نظام تشغيل آبل الأحدث IOS 15.

‌أما عن الأداء فالهاتف يأتي مع معالج آبل الجديد A15 Bionic ، والذي يأتي بدقة تصنيع 5 نانو متر.

‌كما أن المعالج سداسي النواة ، يعمل بنواتين بتردد يصل إلي 3.22 جيجا هيرتز.

‌وبالنسبة لمعالج الرسومات فياتي الهاتف مزود بمعالج Apple GPU ذا الـ5 أنوية.

‌كذلك يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار لسعة التخزين : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، 256 جيجا مع 6 جيجا رام ، 512 جيجا مع 6 جيجا رام ، وأخيراً 1 تيرابايت.

‌تأتي ذاكرة التخزين أيضاً من نوع NVMe. كاميرات هاتف Iphone 13 pro : ‌كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، الثانية SL 3D خاصة بالعزل وتعمل كمستشعر لبصمة الوجه.

‌أما عن الكاميرات الخلفية فالهاتف يأتي مع أربعة كاميرات : الأساسية بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.5 تدعم الـDual pixel PDAF و sensor-shift OIS.

‌الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.8 وهي خاصة بالتصوير Telephoto ، تدعم الـPDAF ، OIS ، وعمل زوم حتي 3x optical zoom.

‌الثالثة خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 مع زاوية عريضة 120° ، وأخيراً TOF 3D LiDAR لتحسين عملية العزل وأداء الكاميرات.

‌تدعم الكاميرات الـHDR وتصوير الـPanorama ، كما يوجد كذلك فلاش ليد ثنائي Dual Tone.

‌بالنسبة لتصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بجودة 4K بمعدل التقاط 24/30/60 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل 30/60/120/240 إطار.

‌بالاضافة إلي دعم 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR ، وstereo sound rec والتصوير السينمائي. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي الهاتف مع أصوات واضحة ونقية بفضل السماعات الاستريو.

‌لكن لا تزال شركة آبل لا تدعم مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الاذن.

‌يدعم الهاتف أيضاً خاصية الـNFC ، ولا يدعم شبكات الراديو FM.

‌يمكن إلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجة Face ID ، والذي يعمل بمستشعر موجود بالكاميرا الأمامية.

‌كذلك الهاتف يدعم العديد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، الصغط الجوي ، وأيضاً الجيروسكوب والبوصلة.

‌لم تعلن الشركة عن سعة البطارية ، لكنها أوضحت أنها تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال 30 دقيقة فقط.

‌كما تدعم أيضاً الشحن اللاسلكي الـMagSafe بقدرة 15 وات ، وفي حالة استخدام شاحن لاسلكي آخر تصل قدرة الشحن إلي 7.5 وات.

‌يتوفر الهاتف بأربعة اختيارات من الألوان : الأزرق ، الفضي ، الذهبي ، وأيضاً الأسود. سعر هاتف Iphone 13 pro : ‌1000$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 15720 جنية مصري.

‌1100$ لنسخة 256 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 17290 جنية مصري.

‌1300$ لنسخة 512 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 20430 جنية مصري.

‌1500$ للنسخة الأعلي 1 تيرابايت ، أو حوالي 23580 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة Iphone 13 pro الهاتف الجديد من آبل | أهم المميزات والعيوب والسعر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Iphone 13 pro الهاتف الجديد من آبل | أهم المميزات والعيوب والسعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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