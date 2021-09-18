تردد قناة الأهلي الجديد 2021 علي القمر الصناعي نايل سات، حيث يرغب الكثير من المشاهدين الي متابعة قناة النادي الأهلي من خلال أن يتم تنزيل التردد الجديد للقناة علي التفاز، حيث يرغب الكثير من عشاق النسر الأهلاوى في تحميل القناة من أجل الاستمتاع بجميع الناشطات الرياضية التي يتم بثها علي القناة، ويعد تردد قناة الأهلي من الترددات الرياضية والتي تنافس قنوات أخري داخل مصر مثل قناة الزمالك وقنوات أون سبورت وغيرها من القنوات، وتتميز القناة بنسبة متابعة كبيرة داخل مصر ومتابعة أخري من الجاليات المغتربة بخارج مصر، وقد تم تحديث تردد الأهلي خلال الفترة الماضية بسبب سعي إدارة القناة الي تقديم محتوي ذوي جودة عالية، وسوف نوضح لكم تفاصيل التردد الجديد لقناة الأهلي.

خطوات تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد

يتم تنزيل تردد قناة الأهلي الجديد من خلال القيام بالخطوات التالية علي الترتيب:

يجب أن يتم الضغط على تبويب “قائمة” المتوفرة بجهاز التحكم عن بعد من داخل الجهاز.

ثم بعدها يتم اختيار كلمة الإعدادات.

سوف يتم ظهور بعض الاختيارات التي من خلالها يتم اختيار نوع القمر الصناعي وهو NILe sat.

ثم بعد اختيار القمر الصناعي Nile sat، يجب إدخال التردد الخاص بالقناة.

يجب إدراج وإدخال الرقم الخاص بمعدل الترميز، ورقم معامل تصحيح الخطأ.

بعد ذلك يتم الضغط على رمز OK ثم بعدها يتم الانتظار حتى يتم تنزيل تردد القناة الجديد بقائمة القنوات الرئيسية والتي لا تأخذ بضع دقائق.

تردد قناة الأهلي الجديد نايل سات

وفرت إدارة قناة النادي الأهلي التردد الخاص بها من خلال القمر الصناعي نايل سات والذي يتم استقباله بأي مكان يتواجد به المشاهد، واليكم تفاصيل التردد:

تردد القناة: 11747.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 1/4.

الاستقطاب: رأسي.

تردد آخر لقناة النادي الأهلي

تردد القناة: 11440.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

ومن خلال استقبال القناة تقوم القناة بعرض تغطية خاصة لمباريات الدوري العام المصري بعد كل مباراة بالإضافة الي مباريات كأس مصر ومباريات دوري أبطال أفريقيا وغيرها من اللعبات الرياضية الأخري.