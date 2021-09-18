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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح iphone 13 pro Max بالأسواق وما هي مواصفات وسعر أيفون 13 برو ماكس في المقال التالي
طرح iphone 13 pro Max بالأسواق بمواصفات عديدة والتي صرحت عنه شركة أبل منذ يومين . حيث أن هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي يتمتع بمواصفات عديدة ومتطورة وضعت به لأول مرة . كذلك يتم طرح هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد بشاشة أكبر حجماً مما سبق . كما أن جوال أيفون 13 برو ماكس يتمتع بمعالج تم تطويره بنسبة وصلت إلي سداسي النواة . كذلك صرحت شركة أبل عن سعر IPHONE 13 PRO MAX بأنه يطرح تلك المرة مميزاً وفي متناول الجميع . وسنتعرف في المقال علي كافة تفاصيل IPHONE 13 الجديد من أبل .
طرح iphone 13 pro Max وتصريحات الشركة الرائدة العالمية أبل
طرح iphone 13 pro Max صرحت عنه شركة أبل منذ يومين . ذلك الهاتف الجديد أيفون 13 يطرح مع سلسة هواتف جديدة متنوعة ما بين . هواتف أيفون وأجهزة IPAD والعديد من منتجات أبل الإلكترونية . كذلك تم التصريح فيما يخص هاتف أيفون 13 برو ماكس يطرح مقارباً لشكل النسخة السابقة من أيفون 12 . كما أن أيفون الجديد يتمتع بمعالج رسومي مطور بتقنية حصرية من أبل . ذلك الهاتف الجديد يتمتع بمساحات تخزين متعددة وألوان مميزة جدا ً هذه المرة . بجانب تلك أن واجهة الهاتف وخلفيته من مواد مقاومة للصدأ . وتصريحات أخري عن الهاتف الجديد خاصة بمواصفاته نتعرف عليها في المقال بالسطور القادمة .
جوال أيفون 13 برو ماكس الجديد والمواصفات الخاصة به
- يطرح هاتف أيفون 13 برو ماكس بحجم الكاميرا الأصغر هذه المرة .
- كما أن أيفون 13 الجديد يتمتع بمستشعر بتقنية LIDAR .
- كذلك يطرح أيفون داعماً لشبكات الاتصال من 2G إلي 5G .
- يدعم الهاتف الشريحة السريعة بسبب تقنية A15 BIONIC .
- ذلك الماسح الضوئي هذه المرة تم تحسينه لمعدل 6.1 مضافاً أليه تقنية SUPER RETINA OLED .
- يطرح أيفون 13 الجديد بشاشة من خامة الزجاج الياقوت المقاومة للخدوش والصدمات والزيوت .
- تلك المواصفات بجانب تمتع أيفون 13 برو ماكس الوردي بمستشعر بمعدل 120 هرتز .
- تقنية تصوير الفيديوهات المطورة وضعت بالهاتف وهي تقنية 8K .
ألوان أيفون 13 برو Max الجديد
- أيفون 13 برو ماكس الوردي هو اللون الأول من أبل لأول مرة بهذا اللون .
- أيفون 13 PRO MAX يطرح باللون الملكي الأسود .
- كذلك بجانب تلك الألوان يطرح أيفون باللون الذهبي .
- كما يتم طرح الهاتف باللون الأخضر الليلي .
- يأتي أيفون الجديد باللون الخامس وهو الأحمر .
- ذلك بجانب اللون السادس من أبل وهو الأزرق الداكن .
- تلك الألوان الستة من أيفون الجديد لترك مساحة حرية الاختيار للون المفضل للمستهلك .
مواصفات عديدة في جوال أيفون 13 برو ماكس
- طرح iphone 13 pro Max وشكله الخارجي مقارب للنسخة السابقة من أيفون .
- تلك الأبعاد الخاصة بهاتف أيفون طوله 160.8 وعرضه 87.1 والعمق 7.5 ملم .
- كذلك يتمتع هاتف أيفون الجديد بشاشة كبيرة تحتل 87.4 من مساحة الهاتف الجديد .
- كما أن هاتف أيفون 13 برو ماكس تم تحسين شاشته بتقنية SUPER RETINA OLED .
- تلك المواصفات بجانب ترقية الشاشة بإضافة تقنية جديدة من أبل عليها وهي تقنية IB .
- المقاييس وأبعادها في أيفون الجديد 2532*1170 وتناسقها مع مقاييس 19.5.9 بكل نقطة .
مميزات أخري في هاتف أيفون 13 برو Max
- تحسين شاشة أيفون 13 برو ماكس الوردي بتقنية OLIOPHOBIC .
- وضع تقينات جديدة في أيفون الجديد وهي تقنيات DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .
- كذلك يتمتع هاتف أيفون الجديد بخاصية استشعار مضافاً لها تقنيات التسارع ، البارومتر ، التقارب ، البوصلة .
- كما أن هاتف IPHONE 13 PRO MAX يحتوي علي خاصية التعرف علي وجه مستخدمه وهي FACE ID .
- تلك المواصفات بجانب تمتع أيفون الجديد بمعالج رسومي سداسي النواة وهو مطوراً جداً هذه المرة .
IPHONE 13 PRO MAX ومساحات التخزين الخاصة به
- يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بمساحة أولي وهي 512GB وذاكرته العشوائية 6GB .
- يأتي أيفون الجديد بمساحة ثانية بقدر 256GB وذاكرته العشوائية 6GB .
- كما يطرح أيفون الجديد بمساحة ثالثة وهي 128GB وذاكرته العشوائية 6GB .
- تلك المساحات الثلاثة من شركة أبل العالمية لترك حرية أختيار المساحة المناسبة للمستهلك .
سعر IPHONE 13 PRO MAX المقرر للهاتف
- سعر IPHONE 13 PRO MAX بالقيمة العالمية هي 1055 دولار أمريكي .
- السعر المحدد من أبل العالمية لطرحه في السعودية بقيمة 5500 ريال سعودي .
- ذلك بجانب سعره المحدد الذي سيطرح به داخل جمهورية مصر العربية 27500 جنيه مصري .
- كما بجانب أسعار IPHONE 13 PRO MAX المقررة لكافة النسخ في الإمارات بسعر 5800 درهم .
- تلك الأسعار لهاتف أيفون الجديد تختلف في باقي الدول علي مستوي العالم حسب سعر الدولار وما يقابله بالعملة المحلية .
مميزات أخيرة في جوال أيفون 13 برو ماكس
- تم ترقية وتحسين تقنية الصوت STERIO في أيفون 13 برو ماكس .
- كما بجانب تمتع أيفون الجديد بدعم خاصية NFC .
- تلك الخاصية الرائعة الموضوعة في أيفون وهي مقاومة الضوضاء .
- كذلك IPHONE 13 PRO MAX مقاوماً للغبار الجوي مهما كان مقداره بالجو .
- يطرح أيفون الجديد بمقاومته للماء تحت عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة متواصلة .
طرح iphone 13 pro Max بالأسواق في موعده المقرر له يوم 24 سبتمبر الجاري . كذلك تم توضيح كافة المواصفات المتعددة في أيفون 13 برو ماكس الجديد من أبل . بجانب عرض بعض أسعار IPHONE 13 PRO MAX بالسعر العالمي وبعض الدول
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