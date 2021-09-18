طرح iphone 13 pro Max بالأسواق وما هي مواصفات وسعر أيفون 13 برو ماكس

طرح iphone 13 pro Max بالأسواق بمواصفات عديدة والتي صرحت عنه شركة أبل منذ يومين . حيث أن هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي يتمتع بمواصفات عديدة ومتطورة وضعت به لأول مرة . كذلك يتم طرح هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد بشاشة أكبر حجماً مما سبق . كما أن جوال أيفون 13 برو ماكس يتمتع بمعالج تم تطويره بنسبة وصلت إلي سداسي النواة . كذلك صرحت شركة أبل عن سعر IPHONE 13 PRO MAX بأنه يطرح تلك المرة مميزاً وفي متناول الجميع . وسنتعرف في المقال علي كافة تفاصيل IPHONE 13 الجديد من أبل .

طرح iphone 13 pro Max وتصريحات الشركة الرائدة العالمية أبل

طرح iphone 13 pro Max صرحت عنه شركة أبل منذ يومين . ذلك الهاتف الجديد أيفون 13 يطرح مع سلسة هواتف جديدة متنوعة ما بين . هواتف أيفون وأجهزة IPAD والعديد من منتجات أبل الإلكترونية . كذلك تم التصريح فيما يخص هاتف أيفون 13 برو ماكس يطرح مقارباً لشكل النسخة السابقة من أيفون 12 . كما أن أيفون الجديد يتمتع بمعالج رسومي مطور بتقنية حصرية من أبل . ذلك الهاتف الجديد يتمتع بمساحات تخزين متعددة وألوان مميزة جدا ً هذه المرة . بجانب تلك أن واجهة الهاتف وخلفيته من مواد مقاومة للصدأ . وتصريحات أخري عن الهاتف الجديد خاصة بمواصفاته نتعرف عليها في المقال بالسطور القادمة .

جوال أيفون 13 برو ماكس الجديد والمواصفات الخاصة به

يطرح هاتف أيفون 13 برو ماكس بحجم الكاميرا الأصغر هذه المرة . كما أن أيفون 13 الجديد يتمتع بمستشعر بتقنية LIDAR . كذلك يطرح أيفون داعماً لشبكات الاتصال من 2G إلي 5G . يدعم الهاتف الشريحة السريعة بسبب تقنية A15 BIONIC . ذلك الماسح الضوئي هذه المرة تم تحسينه لمعدل 6.1 مضافاً أليه تقنية SUPER RETINA OLED . يطرح أيفون 13 الجديد بشاشة من خامة الزجاج الياقوت المقاومة للخدوش والصدمات والزيوت . تلك المواصفات بجانب تمتع أيفون 13 برو ماكس الوردي بمستشعر بمعدل 120 هرتز . تقنية تصوير الفيديوهات المطورة وضعت بالهاتف وهي تقنية 8K .

ألوان أيفون 13 برو Max الجديد

أيفون 13 برو ماكس الوردي هو اللون الأول من أبل لأول مرة بهذا اللون .

هو اللون الأول من أبل لأول مرة بهذا اللون . أيفون 13 PRO MAX يطرح باللون الملكي الأسود .

كذلك بجانب تلك الألوان يطرح أيفون باللون الذهبي .

كما يتم طرح الهاتف باللون الأخضر الليلي .

يأتي أيفون الجديد باللون الخامس وهو الأحمر .

ذلك بجانب اللون السادس من أبل وهو الأزرق الداكن .

تلك الألوان الستة من أيفون الجديد لترك مساحة حرية الاختيار للون المفضل للمستهلك .

مواصفات عديدة في جوال أيفون 13 برو ماكس

طرح iphone 13 pro Max وشكله الخارجي مقارب للنسخة السابقة من أيفون . تلك الأبعاد الخاصة بهاتف أيفون طوله 160.8 وعرضه 87.1 والعمق 7.5 ملم . كذلك يتمتع هاتف أيفون الجديد بشاشة كبيرة تحتل 87.4 من مساحة الهاتف الجديد . كما أن هاتف أيفون 13 برو ماكس تم تحسين شاشته بتقنية SUPER RETINA OLED . تلك المواصفات بجانب ترقية الشاشة بإضافة تقنية جديدة من أبل عليها وهي تقنية IB . المقاييس وأبعادها في أيفون الجديد 2532*1170 وتناسقها مع مقاييس 19.5.9 بكل نقطة .

مميزات أخري في هاتف أيفون 13 برو Max

تحسين شاشة أيفون 13 برو ماكس الوردي بتقنية OLIOPHOBIC .

بتقنية OLIOPHOBIC . وضع تقينات جديدة في أيفون الجديد وهي تقنيات DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .

كذلك يتمتع هاتف أيفون الجديد بخاصية استشعار مضافاً لها تقنيات التسارع ، البارومتر ، التقارب ، البوصلة .

كما أن هاتف IPHONE 13 PRO MAX يحتوي علي خاصية التعرف علي وجه مستخدمه وهي FACE ID .

تلك المواصفات بجانب تمتع أيفون الجديد بمعالج رسومي سداسي النواة وهو مطوراً جداً هذه المرة .

IPHONE 13 PRO MAX ومساحات التخزين الخاصة به

يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بمساحة أولي وهي 512GB وذاكرته العشوائية 6GB . يأتي أيفون الجديد بمساحة ثانية بقدر 256GB وذاكرته العشوائية 6GB . كما يطرح أيفون الجديد بمساحة ثالثة وهي 128GB وذاكرته العشوائية 6GB . تلك المساحات الثلاثة من شركة أبل العالمية لترك حرية أختيار المساحة المناسبة للمستهلك .

سعر IPHONE 13 PRO MAX المقرر للهاتف

سعر IPHONE 13 PRO MAX بالقيمة العالمية هي 1055 دولار أمريكي .

بالقيمة العالمية هي 1055 دولار أمريكي . السعر المحدد من أبل العالمية لطرحه في السعودية بقيمة 5500 ريال سعودي .

ذلك بجانب سعره المحدد الذي سيطرح به داخل جمهورية مصر العربية 27500 جنيه مصري .

كما بجانب أسعار IPHONE 13 PRO MAX المقررة لكافة النسخ في الإمارات بسعر 5800 درهم .

المقررة لكافة النسخ في الإمارات بسعر 5800 درهم . تلك الأسعار لهاتف أيفون الجديد تختلف في باقي الدول علي مستوي العالم حسب سعر الدولار وما يقابله بالعملة المحلية .

مميزات أخيرة في جوال أيفون 13 برو ماكس

تم ترقية وتحسين تقنية الصوت STERIO في أيفون 13 برو ماكس . كما بجانب تمتع أيفون الجديد بدعم خاصية NFC . تلك الخاصية الرائعة الموضوعة في أيفون وهي مقاومة الضوضاء . كذلك IPHONE 13 PRO MAX مقاوماً للغبار الجوي مهما كان مقداره بالجو . يطرح أيفون الجديد بمقاومته للماء تحت عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة متواصلة .

طرح iphone 13 pro Max بالأسواق في موعده المقرر له يوم 24 سبتمبر الجاري . كذلك تم توضيح كافة المواصفات المتعددة في أيفون 13 برو ماكس الجديد من أبل . بجانب عرض بعض أسعار IPHONE 13 PRO MAX بالسعر العالمي وبعض الدول