نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات جديدة من واتساب تعرف عليها ومنها تتيح للمستخدمين العثور على المتاجر والخدمات المحلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أضافت شركة واتساب خدمات جديدة ستخدم عملائه ومستخدميه ومحبي واتساب، وتميزه عن غيره من التطبيقات الأخرى وتجعله دائما فى صدارة ومقدمة تطبيقات المراسلة، حيث يختبر تطبيق المحادثات الفورية “واتس آب” خاصية جديدة تساعد على التعرف على أماكن المتاجر المحلية، بميزة تصنيف أكثر دقة، ويوفر واتساب رموز تدل على نخصص كل متجر، من باعة الخضراوات، لمتجر المخبوزات، لمحلات القهوة، داخل المدينة، كما سيتمكن مستخدمو التطبيق من إجراء محادثات مباشرة مع مديري هذه المتاجر، لإجراء طلبات توصيل عن بُعد، حيث أعلن ويل كاثكارت، رئيس خدمة التراسل واتساب أنها تجرب دليل أعمال جديد فى ساو باولو بالبرازيل يتيح للمستخدمين العثور على المتاجر والخدمات المحلية التى لها وجود عبر التطبيق، وتظهر لقطات الشاشة كيف تعرض المنصة الشركات مصنفة حسب فئات مثل “متجر البقالة” و “المطعم”، قبل السماح للمستخدمين بالدردشة معهم مباشرة، وذكرت بعض المواقع المتخصصة أن الاختبار يشمل آلاف الشركات فى المدن، بالرغم من أن خدمة المراسلة المملوكة لشركة فيسبوك تشتهر بكونها خدمة مراسلة من شخص لآخر، فقد أصبحت التجارة الإلكترونية جزء مهم بشكل متزايد من عروضها فى السنوات الأخير، وبدأت فى البرازيل والهند بتقديم المدفوعات داخل التطبيق، ما أتاح للمستخدمين إجراء عمليات شراء مباشرة من الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة

واتساب تدفع نحو التجارة الإلكترونية:

من الجدير بالذكر فقد عمل خبراء واتساب على التفكير في زيادة دخل التطبيق وتحقيق أرباح من ورائه بالإعلان عن بعض المتاجر على التطبيق وبذلك يدر ربحا مباشرا من أصحاب المتاجر والشركات وكذلك يعود بالفائدة على مستخدمي التطبيق لمعرفة الشركات والمتاجر المنافسة فى عروض منتجاتها، حيث أنها إحدى الطرق القليلة التى يتم من خلالها تحقيق الدخل من واتساب بشكل مباشر وذلك نظرًا لأنها لا تعرض حاليًا إعلانات مثل فيسبوك وإنستجرام، وبالرغم من أن المنصة تراجعت عن خططها الفورية لعرض إعلانات داخل التطبيق العام الماضى، قال نائب رئيس فيسبوك إنه يتوقع أن تكون الإعلانات على المدى الطويل جزء من نموذج أعمال المنصة بشكل أو بآخر.

واتساب وكيفية إخفاء كلمة ” يكتب الآن ” عند التواصل مع الآخرين:

1 – واتساب كيفية إخفاء كلمة يكتب الآن:

من أهم المزايا الجديدة التي طورتها شركة واتساب ، فبالرغم من التحديثات المتلاحقة من برنامج واتساب إلا أن إخفاء يكتب الآن لم يقم المطورون بإضافته كمثل لتطبيقات مراسلات أخرى ولكن هناك بعض الخطوات التي تمنحك تلك الميزة وهي كتابة الرسائل دون ظهور كلمة يكتب الآن ومنها طريقة تصلح لحاملي هواتف الأندرويد أو IOS ، فكل ما عليك فعله هو إلغاء تحميل وتثبيت تطبيقات طرف ثالث.

2 – الطريقة الثانية:

طريقة أخرى لكي تخفي عن الأصدقاء وحتى لايعرفون انك تكتب على واتساب وتكون الحالة مختفية لا تظهر للأصدقاء، وهي ضمن إعدادات الهاتف ومنها يمكنك جعل إشعارات رسائل واتساب فوق التطبيقات الأخرى والظهور على الشاشة وهنا يمكنك الرد دون الحاجة إلى فتح واتساب والرد والتطبيق مغلق فلا يظهر كلمة يكتب الآن ولا يظهر وقت آخر ظهور للاصدقاء وهي حيلة ممتازة وسهله.

3 – الطريقة الثالثة لإخفاء يكتب الآن:

من الجدير بالذكر أن نذكر هذه الطريقة لاخفاء الحالة نشطة على واتساب ، من خلال تحميل برنامج يتيح لك قراءة الرسائل والرد عليها دون الحاجة لدخول التطبيق المرسل منه ومثال على تلك التطبيقات تطبيق فلاي شات ويمكن تحميله من خلال جوجل بلاي للإصدارات الجديدة فقط أي 4.4 فما فوق هذا من إصدار أندرويد، ومن خلال هذا التطبيق يمكنك مشاهدة فيديو والرد على الرسائل الهامة دون الخروج من اليوتيوب أو الفيسبوك ولكن يجب منحه تلك الصلاحيات وهي الظهور فوق التطبيقات الأخرى.