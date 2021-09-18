نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر أيفون 13 الجديد في السعودية| بعروض العام 2021-2022 الفرق بين ايفون 13و12 بالإمكانيات والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة آبل العالمية عن إصدار أحدث نسخة لهاتف آيفون لعام 2022 الذي يعد من أكثر الهواتف نشاطاً داخل المملكة ويأتي هاتف آيفون 13 بأربع نسخ مختلفة التي شملت iPhone 13 و iPhone 13 PRO وiPhone 13 mini و iPhone 13 Pro Max كما وردت مجموعة من التساؤلات داخل المملكة حول سعر الجوال الجديد ومواصفاته والتحديثات التي تم العمل عليها مقارنة بالنسخة القديمة.

مواصفات أيفون 13 الجديد

حرصت الشركة على الاعلان عن المواصفات الخاصة بالهاتف الجديد عبر المؤتمر السنوي المنعقد الذي تشمل الأسعار والمواصفات بالإضافة إلى ذلك قد ذكرت شركة APLLE القيام بتطوير أيباد ميني وطرح ساعة آبل حديثة للعام 2022 مع تحديثات وتكويرات ستأتي في صالح المستخدم بوجه عام:

يتسم هاتف iPhone 13 بأنه أكثر دقة في التصوير الفوتوغرافي.

بالإضافة إلى عدد من المميزات التي تميزه عن هاتف iPhone 12 الذي شهد تراجع كبير في السعر داخل السوق السعودي بعد الإعلان عن النسخة الجديدة.

الشاشة ذات جودة عالية مقارنة بما كانت في الاصدار السابق.

يأتي هذا الهاتف بأكثر من لون (خمس ألوان مختلفة)

سعر آيفون 13 بالسعودية

تم تحسين جودة الشاشة وتدعيمها لتزيد من قوة السطوع والحصول على صورة أوضح، يأتي الإصدار الجديد بمعالج من نوع A15 ومقاوم للغبار والماء وسوف يشمل الهاتف الجديد خمسة ألوان مختلفة.، وسوف يأتي الهاتف بسعر 3800 ريال سعودي إلى 4500 ريال سعودي حسب إمكانية الذاكرة بحسب ما تم الإعلان عنه في المؤتمر.

سعر هاتف آيفون 13 ميني بالسعودية

يأتي هذا الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل تعكس مدى دقة التصوير، أما البطارية فتأتي بقدرة عالية تصل إلى ساعتين ونصف عمل زيادة وكذلك تم تطوير الشبكة إلى 5G، ويختلف سعر الهاتف حسب سعة الذاكرة ليبدأ من 3300 ريال سعودي إلى 4000 ريال سعودي.

سعر آيفون 13 برو وبرو ماكس في السعودية

أما عن الأسعار لهذا الهاتف بالمملكة العربية السعودية والذي وردت الكثير من التساؤلات حولها قبل الاصدار الفعلي للجهاز في الأسواق فتكون كما يلي: