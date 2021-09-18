نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هاتف أيفون 13 الرسمي في المقال التالي
سعر هاتف أيفون 13 الرسمي يعتبر من الأمور التي شغلت بال عشاق الهواتف الحديثة حيث إن هاتف آيفون 13 الجديد سوف يتم طرحه في الأسواق خلال سبتمبر المقبل، ولهذا يتساءل الكثير عن أسعاره ومواصفاته، وسوف نتعرف على المزيد من التفاصيل من خلال هذا المقال.
سعر هاتف آيفون 13 الرسمي
هاتف آيفون 13 الجديدة من المتوقع أن تكون أسعاره على هذا النحو 1099 دولار أمريكي في أمريكا، ويختلف السعر من دولة إلى أخرى.
مميزات ومواصفات آيفون 13 الجديد
يقدم الهاتف مجموعة من المزايا وأهمها:
- يدعم جميع الشبكات من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.
- الهاتف وزنه خفيف جدًا حيث يصل إلى 226 جرام.
- يحتوي على الكاميرا الخلفية الرباعية التي تأتي بدقة 12 ميجا بكسل.
- يحتوي على الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 12 ميجا بكسل.
- الهاتف يدعم وجود شريحة واحدة للاتصال، ويتوفر منه بعض الأنواع الأخرى التي تأتي ب 2 شريحة اتصالات.
- الشكل الخارجي للهاتف مصنوع من الزجاج.
- أما بالنسبة إلى الهاتف تم صناعته من الفولاذ الذي يحمي الهاتف ويقاوم الصدأ.
- يقاوم الماء حيث إنه يمكن أن يبقى نصف ساعة على عمق 6 أمتار دون أن يتعرض إلى الضرر.
- يمتلك المقاومة العالية ضد الغبار.
ألوان هاتف آيفون 13 الجديد
من المتوقع أن يظهر هاتف آيفون 13 الجديد بالعديد من الألوان وأهمها البرتقالي والفضي والذهبي والأسود والرمادي مع درجات لؤلؤيه والجرافيت.
نظام تشغيل آيفون 13
- يحتوي الهاتف على نظام IOS14
- يدعم هاتف iPhone 13 الجديد معالج سداسي النواة Apple A14 Bionic بدقة تصنيع 5 نانو متر
- يوجد بالهاتف معالج رسومي GPU رباعي النواة
- 8 تصل الرامات إلى جيجات رامات
- يحتوي على الذاكرة الداخلية التي تصل إلى 1 تيرابيت (أكبر ذاكرة داخلية لهاتف محمول على المستوى العالمي .
- يحتوي الهاتف على سماعات ستريو من الأنواع الحديث
- يأتي مع الهاتف مدخل سماعات 3.5 ملي متر
- يدعمالهاتف تشغيل الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac/6
- يدعم هاتف iPhone 13 الجديد الواي فاي ديركت
- يوجد به تقنية تحديد المواقع الجغرافية GPS
- يحتوي تقنية التواصل قريب المدى NFC
- يدعم تقنية Face ID
- يدعم وجود مقياس الضغط الجوي
- يحتوي على مستشعر الجيروسكوب
تحدثنا في هذا المقال عن سعر هاتف أيفون 13 الرسمي وتعرفنا على جميع التفاصيل عن الهاتف.
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