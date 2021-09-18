سعر آيفون 12 برو max في الإمارات

يعد هاتف iPhone 12 برو ماكس من أحدث الإصدارات التي قامت شركة Apple بطرحها في الأسواق، وتحقق منتجات شركة أبل مبيعات هائلة من قِبل فئة معينة من الأشخاص، وفيما يلي سوف نتعرف عن مواصفات الهاتف وإمكانياته وسعره داخل الإمارات وفي باقي الأسواق العالمية ولماذا يعتبر من الهواتف المرشحة لاستخدامها.

مواصفات هاتف iPhone 12 برو ماكس

يتمتع الهاتف بعدد كبير من المواصفات والمميزات والتي تم تحديثها لتصبح أفضل من اصدارات الهواتف السابقة من نفس الشركة وتتمثل المواصفات فيما يلي:

شاشة الهاتف : super retina xdr، تأتي بمقاس 6.7 إنش وتغطي 87% من مساحة الهاتف.

شرائح الاتصال : تختلف شرائح الاتصال بين الإصدار العالمي والإصدار الخاص بالصين حيث يحتوي الإصدار العالمي على مدخل واحد فقط لشريحة الاتصال على عكس الإصدار الصيني الذي يحتوي على مدخلين.

المستشعرات : الهاتف مزود بالعديد من الاستشعارات الأساسية مثل مستشعر البصمة ومستشعر الضغط والبوصلة.

المعالج : الهاتف مزود بمعالجين الأولى وحدة معالجة مركزية سداسية النواة من نوع Apple A14 bionic، معالج رباعي النواة للرسومات من نوع Apple Gpu.

التصوير : الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 12 ميجا بكسل والكاميرا الخلفية ذات عدسة ثلاثية بدقة 4K.

تصميم الهاتف : الهاتف مصمم من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ وزجاج الهاتف ضد الكسر.

الهاتف مقاوم للمياه والغبار.

ألوان هاتف iPhone 12 برو ماكس

يأتي هذا الاصدار من الهاتف بأربعة ألوان مختلفة يمكنك الاختيار فيما بينهم وهم:

اللون الذهبي.

الفضي.

اللون الأزرق.

اللون الجرافيتي.

أسعار هاتف iPhone 12 برو ماكس بالإمارات

أما عن أسعار شراء هاتف آيفون 12 برو max في الإمارات فتكون كما يلي:

هاتف iPhone 12 برو ماكس بسعة تخزين 128GB بسعر 5100 درهم إماراتي.

سعر هاتف iPhone 12 برو ماكس بسعة تخزين 256GB بسعر 5580 درهم إماراتي.

هاتف iPhone 12 برو ماكس بسعة تخزين 512GB بسعر 6520 درهم إماراتي.

أسعار هاتف iPhone 12 برو ماكس بالدولار

بينما أسعار شراء الهاتف من هذا الإصدار فتكون كما يلي: