مواصفات هاتف شاومي الجديد Xiaomi mi 11 Ultra والسعر بالسعودية

مواصفات هاتف Xiaomi mi 11 Ultra، اشتهرت شركة شاومي للهواتف كثيرًا في مدة قصيرة منذ تاريخ الإعلان عن الشركة من خلال الهواتف الرائعة التي تقدمها بأسعار أقل بكثير من منافسيها في الأسواق، وقد تمكنت الشركة من أن تضع نفسها بين كبرى شركات الهواتف والتكنولوجيا في العالم، وقد أصدرت هاتفها الأخير منذ فترة بسيطة هو هاتف شاومي مي 11 ألترا، ولأنه النسخة الحديثة من هواتف شاومي يكثر البحث عنه وعن المزايا التي يقدم بها وعن سعره الذي لا مثيل له، لذلك نحدثكم اليوم عن مزايا هاتف Xiaomi mi 11 ultra وسعره بالمملكة العربية السعودية.

مواصفات Xiaomi mi 11 Ultra شاومي مي 11 ألترا

اهتمت شركة Xiaomi كثيرًا بالهاتف الأخير التي أعلنت عنه وظهر ذلك جليًا في مزايا هاتف شاومي مي 11 ألترا الجديد وهي:

شاشة الهاتف تدعم الملايين من الألوان لاستخدام نوع شاشة أموليد. تم الاهتمام بشكل الهاتف ليكون تصميم عصري وجذاب حيث قد استخدام أفضل الخامات ذات الجودة العالية في صنع من الناحية الخارجية والداخلية. يعمل الهاتف على شبكات الجيل الخامس. كما ويمكن استخدامه من أجل التحكم في جميع الأجهزة الكهربية الأخرى باستخدام خاصية IR Blaster وكذلك باستخدام ميزة NFC. تتميز سعة هاتف Xiaomi mi 11 Ultra الجديد بأنها كبيرة حيث تصل السعة التخزينية للهاتف حتى 256 جيجا بايت ورامات سريعة تصل حتى 12 جيجا رام، لكي يتمكن المستخدم من تخزين كل ما يرغب به واستخدام الهاتف بسرعة مثالية. الهاتف يتميز بأنها يقاوم الماء لفترة محددة. كاميرا هاتف شاومي مي 11 ألترا تعمل بخاصية القرب البصري حتى زوم x5، أما عن تصوير الفيديو بهذا الهاتف فإن الجودة تقريبًا 8K ويعمل بخاصيتي Gyro-Eis وخاصية HDR10+.

سعر Xiaomi mi 11 Ultra بالسعودية

ونظرًا للمميزات والمواصفات الرائعة التي يتميز بها هاتف شاومي مي 11 ألترا فإن سعره العالمي بالسوق الأمريكية ما يقرب من 1400 دولار أمريكي، أما عن سعره في السوق السعودية ما يقرب من 5255 ريال سعودي في الكثير من المتاجر السعودية.