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عمر شويل - جدة إيقاف تطبيق واتساب عن العمل نهائيا في بعض الهواتف الذكية خلال 60 يوم، سوف يتوقف استخدام تطبيق واتساب عن العمل في بعض الهواتف الذكية القديمة وذلك بداء من نوفمبر القادم وبالتالي لن يتمكن الملايين من الأشخاص من الوصول إلى الرسائل والصور مقاطع الفيديو الخاصة بأصدقائهم وأحبابهم وأقاربهم، وبالتالي تم تحديد يوم 1 نوفمبر سيفقد 43 طراز من الهواتف الذكية التي تعمل على نظام اندرويد ولم يتمكنوا من إرسال الرسائل والصور أو إجراء بعد مكالمات الفيديو أو استخدام الرسائل المشفرة.

وبالتالي سوف تصبح جميع الهواتف الذكية التي تم تثبيت عليها نظام التشغيل أندرويد من الاصدارات القديمة لا تتوافق مع تطبيق واتساب بالإضافة إلى أجهزة إيفون التي تم تثبيت عليها نظام التشغيل أي أو أس 9 أو إصدار قديم.

إيقاف تطبيق واتساب عن العمل نهائيا

قد أوضح أن تطبيق واتساب يتمتع بالكثير من المميزات الجديدة في حالة اختفاء الرسائل والمكالمات الجماعية ينبغي عليك التخلص من دعم الهواتف القديمة لكي تتمكن من تشغيل هذا التطبيق بشكل آمن.

وبالتالي فقدان تطبيق شهرته لدى الكثير من المستخدمين خلال العام الماضي بسبب الخصوصية وبالتالي أودعها واتساب أنه يعمل على تسوية نفسه يتم تقديم رسائل آمنة ومشفرة وبالتالي حاز على إعجاب شعبية كبيرة خاصة أنه يحافظ على بيانات جميع المستخدمين.

وبالتالي هذه التغيرات سوف يتم تسليم بيانات المستخدم إلى الشركات الخاصة للمساعدة في هذا التسويق وبالتالي سوف يحاول الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون واتساب البحث عن بدائل أخرى حيث وصل عدد الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق تلغرام مليار.

إيقاف تطبيق واتساب

أما بالنسبة لشركات التكنولوجيا أصبحت تقوم بتحديد أي شخص لا يمس شئ أحدث مجموعة في كل عام، بعد أن أعلنت جوجل أنها تعمل لإنهاء دعم تسجيل الدخول بشكل كامل على جميع أجهزة الاندرويد القديمة خلال هذا الشهر وبالتالي أي شخص لديه جهاز قديم من اندرويد 2 3 7 لم يتمكن من الوصول إلى الخدمات المقدمة من جوجل الأساسية التي تساعد على جعل الهواتف تعمل بشكل أفضل، وبالتالي إذا كان لديك أحد هذه الهواتف فينبغي عليك التخلص منه وتجديد الهاتف الخاص بك.