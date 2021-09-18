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عمر شويل - جدة خاصية خطيرة في واتساب سارع بإزالتها لحماية حسابك من التجسس، خاصية هي الأخطر في واتساب والتي قد تمكن أي شخص من التجسس على حساب الواتساب الخاص بشخص آخر. اليوم نطلعك عزيزي الزائر على إحدى الخواص الموجودة داخل تطبيق واتساب والتي يجب عليك حذفها من جوالك، فتلك الخاصية قد تعرض حسابك إلى التجسس والاختراق مع عدم معرفة معظم مستخدمي التطبيق لاستخداماتها، لذا عليك معرفة أي تحديثات جديدة في واتساب وإزالتها على الفور لحماية خصوصية حسابك، وذلك حتى لا تتعرض إلى خطر التجسس أو الاختراق.

خاطية خطيرة في واتساب يجب حذفها فوراً

للتعرف إلى تلك الخاصية والتأكد من ما إذا كانت مفعلة أو لا سوف يتوجب عليك طلب معلومات الحساب مباشرة، وللقيام بتك العملية عليك الدخول إلى برنامج الواتساب ثم النقر على الثلاث نقاط المتتالية والتي نجدها في أعلى يسار الشاشة. بعد ذلك قم باختيار الإعدادات حيث يظهر عدة خيارات لإعدادات حسابك على تطبيق واتساب، يتم النقر على حساب ومن ثم التوجه إلى طلب معلومات الحساب مباشرة.

إذا وجدت في جوالك داخل قائمة معلومات الحساب المتواجدة في إعدادات واتساب العبارات التالية (نقل التقرير أو تحميل التقرير أو عبارة أخرى تحت مسمى جاري إعداد التقرير أو تم ارسال طلب التقرير). هنا عليك معرفة بأن أحدهم قد قام بهذا عمداً من أجل التجسس عليك، حيث أن هذا المعنى بالأمر الذي قام بالتجسس عليك سوف يقوم بالنقر على زر مشاركة ثم نقل هذا التقرير إلى بريده الإلكتروني، أو من الواتساب الخاص بك إلى الواتساب الخاص به.

حماية حساب الواتساب من التجسس

وما يهمنا هنا هو ما يحمله هذا التقرير حيث يجد به بعض المعلومات الشخصية الخاصة بك ومنها بيانات ورقم إصدار جوالك، بالإضافة إلى الأرقام التي تتحدث من خلالها مع أصدقاءك وجميع جهات اتصالك التي تتحدث معها والكثير من المعلومات الأخرى. لذا فلكي تتأكد من أن جوالك غير مخترق عليك أن تجد في خانة إعدادات الحساب في حسابك على واتساب عبارة طلب التقرير، غير ذلك أعلم أن أحدهم يقوم بالتجسس عليك أو يرغب في التجسس عليك عبر طلب التقرير من حساب الواتساب الخاص بك، لذا سوف تتحول هذه العبارة لديك على التطبيق إلى جاري إعداد التقرير أو تم ارسال طلب التقرير.