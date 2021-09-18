معلومات عن نظارة Ray-Ban stories نظارة فيسبوك الذكية الجديدة

نظارة فيسبوك الذكية الجديدة، تقوم شركة فيسبوك في الكثير من الأوقات بتكرار بعض الأفكار التي تقدمها معظم الشركات الأخرى الخاصة بالتصوير والتواصل الاجتماعي مثل تطبيق سناب شات، حيث ظهر ذلك في بعض الميزات التي أضافها تطبيق فيسبوك به ومأخوذة من سناب شات مثل إبقاء حالة فيسبوك لمدة يوم كامل مثل سناب شات ثم تختفي بعد تلك المدة والكثير من الأفكار الأخرى، حتى وصلت إلى فكرة نظارة Ray-Ban Stories الجديدة والتي تحاكي وتعمل مثل نظارة Snap Spectacles التي تتواجد في تطبيق سناب شات، مع العلم أن العلامة التجارية Ray-Ban تجعل هذه النظارات تتقدم على جميع النظارات الأخرى.

نظارات Ray-Ban Stories الجديدة

هذا النوع من النظارات الذي تقدمه شركة فيسبوك ما يميزه أنه من الأجهزة الذكية التي ستقدم لجميع الفئات في العالم وليس متعلق بفئة واحدة معينة مثل نظارات الواقع الافتراضي Oculus، مع العلم أن نظارات Ray-Ban Stories قد خالفت بعض التوقعات المعلن عنها وهي كونها ليست نظارة واقع افتراضي ولا تدعمه.

أما عن شكل النظارة الخارجي فهي نظارة تقليدية إلى حد ما من الناحية الخارجية والتصميم مأخوذ من نظارات Wayfarers ووزنها بسيط حوالي 49.3 جرام ويعتبر الوزن أثقل بخمسة جرام بالنسبة النظارات التقليدية من Wayfarers، والفرق بين التصميمين هو طول الذراع في النظارة حيث أن كول ذراعي النظار الذكية أطول لكي يلائم حساسات النظارة اللازمة للعمل.

وسعر نظارة فيسبوك الذكية الجديدة

هو 299 دولار أمريكي، ومن الواضح أن السعر يناسب الكثير من الفئات وجذاب للجميع فلا يمكننا أن ننسى أن النظارة مقدمة من Ray-Ban لذلك فإن السعر رائع.

مواصفات نظارات فيسبوك الذكية Ray-Ban Stories