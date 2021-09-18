خطوط الداتا من وي وأهم الأسعار ومميزات جهاز الراوتر 4G WE Air تقوم شركة وي بتوفير جهاز الراوتر 4G WE Air الذي يعتبر أفضل شبكة 4G والتي تساعد في الحصول على باقات كبيرة والاستفادة من الخدمة في أي مكان وبالتالي يهتم الكثير من العملاء معرفة خطوط الداتا المقدمة من وي وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور القادمة.

خطوط الداتا من WE

تقدم شركة we أكثر من نظام لكي تختار الذي يتناسب معك ، وهي كالآتي :

WE Air 4G 150 وتحصل 40 , 000 ميجابايتس .

كما توفر لك أيضا WE Air 4G 250 وتحصل 90 , 000 ميجابايتس .

WE Air 4G 400 وتحصل 180 , 000 ميجابايتس .

WE Air 4G 650 وتحصل 325 , 000 ميجابايتس .

خطوات الاشتراك في خطوط الداتا من وي

يمكنكم تشغيل الخدمة والاستفادة منها من خلال الخطوات التالية :

أولا يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي التابع لشركة وي أو الاتصال على خدمة العملاء 111 يمكنك أيضا الاستعانة به خدمة أون لاين شات من خلال الموقع الرسمي لشركة وي.

بالإضافة إلى إمكانية أحد الفروع التابعة لشركة وي الموجودة حول أنحاء الجمهورية حيث تساعدك شبكة وي فاي التحكم في الباقة من خلال تطبيق وي.

يمكنك أيضا التحكم في الباقة من خلال صفحة الراوتر الرئيسية من خلال بعض الخطوات الهامة.

خطوات الدخول على صفحة الراوتر الرئيسية

أولا يتم توصيل جهاز الكمبيوتر أو الموبايل بشبكة وأي فأي الخاص بك و إضافة كلمة المرور الموجودة على أسفل الروتر ثم بعد ذلك تقوم بفتح المتصفح الخاص بك وكتابة صفحة عنوان صفحة الراوتر الرئيسية ثم تضيف الاسم وكلمة المرور وتسجيل الدخول وذلك يمكنك متابعة الاعدادات الخاصة بالجهاز الخاص بك.

أسعار باقة وي للانترنت المنزلي

يمكنك الحصول على باقة 140 جيجا بايت وقيمة الاشتراك 220 جنية في الشهر، أما الباقة الثانية يمكنك الحصول على 250 جيجابايت ويتم دفع 310 جنيه مصري في الشهر.