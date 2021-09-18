Apple Watch Series 7 هي الساعة التي تم تصميمها من شركة أبل، والتي يرتقب الكثير من الأفراد نزولها حيث أن هناك الكثير من الأخبار حول هذه الساعة والإمكانيات التي تحتويها، بالإضافة إلى حقوق توثيق الملكية لهذا التصميم، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على جميع التفاصيل حول ساعة ابل الجديدة.

موعد طرح ساعة أبل

يترقب الجميع من عشاق الساعات العصرية والحديثة وصول ساعة أبل إلى الأسواق خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث أن مصممي هذه الساعة سوف يطرحونها في الأسواق لتكون متاحة على جميع الفئات بكافة ما تشتمل من خدمات وإمكانيات حديثة وجديدة.

حيث أن الكثير من الأفراد يتحدثون عن إطارات شاشة الساعة، وعن المعالج الذي تحتوي عليه، والعديد من وظائف النطاق التي تم تحديثها بالشكل التكنولوجي المتطور.

مميزات Apple Watch Series 7