تردد قناة ماجد الجديد للأطفال نايل سات 2021، حيث تعتبر قناة ماجد من قنوات الأطفال الإماراتية المميزة لبث برامج الأطفال المختلفة والتي تعد تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، وتقوم القناة بعرض العديد من البرامج الشيقة والتي من خلالها تهدف القناة الي زرع التعليم الجيد من خلال أسلوب محبب لجميع الأطفال، وقد اشتهرت هذه القناة بأهدافها المميزة من بث برامج الأطفال والتي لها دور كبير في تنشاه الأطفال بوعي كاف من حيث التصرفات والأخلاق، وتضم القناة محتوي موسع خاص بحلقات الكارتون التي يتابعها العديد من الأطفال بأي مكان، ويتم بث القناة من خلال جودة دقيقة وهي HD وبجودة منخفضة إضافية أخري SD، واليكم تردد قناة ماجد الجديد نايل سات.

برامج قناة ماجد للأطفال

تقدم قناة ماجد الكثير من برامج الكارتون وأفلام الكارتون التي يحبها الكثير من الأطفال، ومن ابرز هذه البرامج، برنامج أنا زهرة جونيور، برنامج بستان المعرفة، كارتون نادي المليونيرات السري، أبطال سباق السيارات، قرية كواكوا المائية، لارفا، كارتون أصغر رجل في العالم، كارتون ايرنيست وسيليستين، فقاعات بيب، واحة اوسكار، مانون، كارتون أطفال شارع سيجال، مغامرات تشاك والأصدقاء، نادي الأطفال الماهرين، افتح يا سمسم، وينة ونحول، قيادة الأسد الحارس، كارتون واندا و الفضائي، ماركو بولو، بن وعصام، أرقام وألوان وغيرها من أفضل الأفلام الكارتونية المميزة التي لها نسبة متابعة بين عدد كبير من الأطفال بأي مكان.

استقبال تردد قناة ماجد علي القمر الصناعي نايل سات

يمكن ضبط وتنزيل تردد قناة ماجد الخاصة بالأطفال من خلال ضبط إشارة القنوات علي التفاصيل التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11411.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد آخر لقناة ماجد نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.

وتحرص قناة ماجد علي تقديم محتوي حصري خاص بالأطفال يفيد جميع الأعمار الخاصة بالأطفال من خلال بث محتوي تعليمي وترفيهي لا يخدش الحياء الخاص بهم، وذلك لجميع أفلام الكارتون والمسابقات الترفيهية التي يتم بثها من جانب إدارة القناة.