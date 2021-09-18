كيفية حماية طفلك من الإصابة بكورونا ؟عند اقتراب موعد دخول المدارس يشعر الآباء بالخوف علي أبنائهم من التعرض للإصابة بالفيروس التاجي كورونا أو أحد المتغيرات الحديثة الخاصة به، كمتغير دلتا ومتغير دلتا بلس.

ولذا يقدم اليوم السابع بعض النصائح التي يجب علي الآباء القيام بها واعتياد أطفالهم عليها للحفاظ على صحتهم وتقوية مناعتهم لكي يستطيعون محاربة كورونا والمتحاورات الجديدة الخاصة بها، وجاءت هذه النصائح من قبل موقع " hse"، ومنها:

-اغسل يديك بالطريقة الموصي بها وهي لا تقل عن 20 ثانية، ويكون بالماء والصابون أو بالكحول.

-الابتعاد عن الأشخاص المجاورين لك، بمسافة لا تقل عن مترين.

-تجنب الأماكن المزدحمة، فيزداد فيها الإصابة بالفيروس التاجي، لأنك لا يمكنك الابتعاد عن الآخرين بمسافة مترين.

-استخدام الكمامات يعد من أبرز وأهم النصائح التي يجب عليك القيام بها.

-إذا كنت تعاني من أعراض السعال أو العطس فعليك تغطية الفم أثناء التعرض لها الأمر تجنبا لنقل الرذاذ لأي شخص أخر.

-ضع المناديل الورقية بعد استخدامها في سلة المهملات واغسل يديك.

- دع الهواء النقي والشمس يدخلان إلى منزلك عن طريق فتح النوافذ والأبواب وفتحات التهوية قدر الإمكان.

-قم بتنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي يلمسها الآخرون.

- أخذا اللقاح الخاص بكورونا يعد من أهم النصائح.

بعض الأمور التي يجب عدم القيام بها تجنبا لنقل العدوي ومنها:

- لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك إذا لم تكن يديك نظيفة أي بعد غسلها بالماء والصابون، أو الكحول.

- لا تشارك الأشياء التي تلمس فمك ، على سبيل المثال ، الزجاجات أو الأكواب مع الأخريين.

- لا تصافح الأشخاص .

-لا ترتدي القفازات التي تستخدم لمرة واحدة بدلاً من غسل يديك فقد تتلوث يديك عند خلعها

