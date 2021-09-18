نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة نسخ رابط واتساب لإنشاء لينك محادثة الواتس اب وإرساله للغير في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتيح رابط واتساب بدء محادثات فورية مع أشخاص دون تسجيل أرقام هؤلاء الأشخاص على الهاتف الخاص بك، ويمكن تعريفه على أنه رابط إلكتروني يسمح للغير بالتواصل معك دون أن يقوموا بتسجيل رقمك لديهم على الهواتف، وإذا كنت لا تملك تطبيق الواتساب على هاتفك فإن بإمكانك تنزيله من متجر جوجل على نظام أندرويد أو من المتجر على أيفون، ثم تثبيته على هاتفك، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن طريقة نسخ رابط واتساب وإرساله إلى محادثة مع شخص أو مجموعة، أو نسخه إلى موقع أو صفحة بطريقة سهلة وخطوات بسيطة.

مزايا تطبيق واتساب

يتمتع تطبيق واتساب بالعديد من المزايا من بينها:

اختصار المسافات بين الأقارب من خلال المكالمات والمحادثات.

يعتبر خدمة اتصال مجانية.

التخصيص بحيث يستطيع المستخدم تغيير حالته وإعدادات حسابه والتعديل عليه كما يريد.

إمكانية مشاركة الموقع الجغرافي على خرائط جوجل.

خاصية التحدث لمجموعة من الأشخاص في نفس المحادثة من خلال المجموعات.

إرسال واستقبال فيديوهات وصور من خلاله.

سهولة استخدامه.

تبادل الأفكار من خلاله.

إمكانية استخدامه لأغراض العمل.

خاصية وضع صورة للحساب.

الخصوصية التي يتميز بالحفاظ عليها؛ حيث تكون المعلومات والرسائل سرية لا يمكن الاطلاع عليها من قبل آخرين.

خاصية الحظر التي يمكن من خلالها التخلص من إزعاج المتطفلين والمزعجين.

إمكانية مشاركة الملفات والوسائط المتعددة من خلاله.

تنزيل تطبيق واتساب

إذا كنت لا تملك تطبيق الواتساب على هاتفك فإن بإمكانك تنزيله من متجر جوجل على نظام أندرويد أو من المتجر على أيفون، ثم تثبيته على هاتفك، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن طريقة نسخ رابط واتساب وإرساله إلى محادثة مع شخص أو مجموعة، أو نسخه إلى موقع أو صفحة بطريقة سهلة وخطوات بسيطة.

طريقة نسخ رابط واتساب

يمكن نسخ رابط واتساب ثم نشره أو إرساله لمن يرغبون في التحدث إليكم من خلال رابط واتساب المنشور.كما يمكن نسخ رابط واتساب ونشره على مواقع التواصل كي يصل إلى أكبر عدد من الأشخاص الراغبين في التواصل معك بشكل مباشر.

ويمكن نسخ رابط واتساب بالخطوات التالية:

فتح برنامج الواتساب على الهاتف الذي يعمل على نظام أندرويد.

الذهاب إلى المحادثة المراد إرسال الرابط لها.

الضغط ضغطة طويلة في خانة الكتابة، ثم اختيار كلمة لصق التي ستظهر لك فيتم لصق الرابط.

نسخ رابط واتساب لموقع أو صفحة

يمكنك نسخ رابط الواتساب الخاص بك إلى موقع أو صفحة بالخطوات الآتية:

التوجه إلى متصفح الإنترنت الذي تعمل عليه.

النقر طويلاً على الرابط بشريط العنوان ليتم تحديده كاملًا.

انقر على الأيقونة الجديدة التي ستظهر لك بجانب شريط العنوان لنسخ الرابط الخاص بك.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن طريقة نسخ رابط واتساب وإرساله إلى محادثة مع شخص أو مجموعة، أو نسخه إلى موقع أو صفحة بطريقة سهلة وخطوات بسيطة.