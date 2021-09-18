كيفية شحن جواهر فري فاير من خلال الأكواد الجديد والموقع الرسمي

يتواصل بحث ملايين اللاعبين عن كيفية وطريقة شحن جواهر فري فاير، والحصول على أحدث الأكواد السارية، التي يمكن استخدامها للحصول على جواهر جديدة بشكل سريع، مع العلم أن الكود يتكون من 16 رقم وحرف ورمز، ولابد من أن يكون ساري الصلاحية وجديد، حتى يتسنى لك استبداله بالجواهر، وفور الحصول عليه، يمكنك من خلاله من الحصول على مختلف الأسلحة بذخائرها والسكنات، والرقصات المجانية، والألبسة والحزم، ويمكن أيضًا الحصول على جواهر مجانية من خلال المشاركة في أحداث ومسابقات اللاعبة، وتحقيق نتيجة جيدة فيها.

أكواد فري فاير

ننشر لكم عدد من أكواد فري فاير، التي يمكن استخدامها للحصول على الجواهر أو استبدالها في حالة إذا كان سارية الصلاحية:

كود الاستعادة: Y7PS 1HR6 23H4

كود جواهر: G4D1 126E 4D5S

كود سكار تيتان: D4G1 D33S D5D4

كود الصفراء: Y3PS BVA1 KJHY

شرط البوتات: F2PS ABG1 OABG

كود 3000 جوهرة: AZGB 8U8I 1QML

كود فاير باس: X90B 1SD6 WSFW

كود رقصة العرش: Y76S 1LR6 56L1

كود رقصة القلب: Z1KS 1ET6 43S1

كود هدية رقصة الكرسي: Y7KS 1ER6 23H1

طريقة شحن الجواهر عبر shop2game

ومن ناحية أخرى، يمكن الحصول على ما تريد من جواهر من خلال الشحن المدفوع عبر الموقع الرسمي للعبة والمعتمد والمضمون: shop2game، الذي يوفر لك الحصول على الألماس من خلال بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك، ويتطلب منك الأمر تسجيل رقم الآي دي الخاص بمعرف اللاعب في الخانة المخصصة له، شريطة أن تكون البطاقة مشحونة برصيد، سيتم الخصم منها مقابل الشراء، ويمكنك اختيار الجواهر واختيار عملة الدفع أيضًا، كما سيظهر لك القيمة المقابلة لما ستحصل عليه من رصيد جديد.

جدير بالذكر أن اللعبة قد أتاحت الحصول على 9999 جوهرة من خلال المشاركة فقط في حدث عجلة الربيع الرائع، والتي يمكن استخدامها بشكل مباشر في الحصول على جميع العناصر والمهام الأساسية من بيئة اللعبة.